Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesbından Kılıçdaroğlu'na 250.000 liralık dava açtıklarını duyurdu.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık."

İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır.

Bu evrensel ilkeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek

Bu çerçevede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. pic.twitter.com/zVOV1LGUyC — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) 29 Aralık 2017

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