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    Enis Berberoğlu

    Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti

    © AA/
    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu yeniden yargılayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin başkanı, HSK kararıyla ikinci kez değişti. Başkanla birlikte dairede üye hakim değişikliği de yapıldı.

    Enis Berberoğlu
    © AA/
    Berberoğlu: Cezam hükümsüz, tahliyemi talep edeceğim bir mahkeme bile yok
    CHP'li Berberoğlu'nun 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan aldığı 25 yıllık hapis cezasına taraf avukatları itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi.

    Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, o dönem dairenin başkanı olan Şerafettin Saka, ağustos ayındaki değişiklikle 13. Ceza Dairesi Başkanı olurken, 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan da 2. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

    DAİRENİN BAŞKAN VE ÜYESİ HSK KARARIYLA DEĞİŞTİ

    Enis Berberoğlu
    © AA/
    Mahkeme, Berberoğlu dosyasını iade etti: 'Ceza bozma kararı usule ve yasaya aykırı'
    Sadık Özkan'ın başkanlığındaki heyet dosyada bozma kararı verdi. Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına 1 Aralık günü başlandı. İstanbul Bölge Adliyesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair HSK kararıyla dairenin başkan ve üyesi değişti.

    Daire başkanı Sadık Özkan, 'kaçakçılık' ve 'sahtecilik' suçlarına bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne başkan olurken, 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na ise Kemal Aydın getirildi. Kemal Aydın, 'dolandırıcılık' suçlarına bakan 21. Ceza Dairesi'nde üye hakim olarak görev yaparken, 25 Aralık'ta yayınlanan HSK Kararnamesi ile mahkeme başkanı olarak yetkilendirilmiş, ancak görev yeri belirtilmemişti.

    Berberoğlu'nun dosyasında bozma kararına imza atan üye hakimlerden Hülya Köşüm'ün de görev yeri değişti. Hakim Köşüm 21. Ceza Dairesi'ne üye olurken, Köşüm'den doğan boşluğa ise 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'zimmet' suçlarına bakan 13. Ceza Dairesi üye hakimi Cafer Ay getirildi.

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    Etiketler:
    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), CHP, Enis Berberoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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