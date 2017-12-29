Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, o dönem dairenin başkanı olan Şerafettin Saka, ağustos ayındaki değişiklikle 13. Ceza Dairesi Başkanı olurken, 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan da 2. Ceza Dairesi Başkanı oldu.
DAİRENİN BAŞKAN VE ÜYESİ HSK KARARIYLA DEĞİŞTİ
Daire başkanı Sadık Özkan, 'kaçakçılık' ve 'sahtecilik' suçlarına bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne başkan olurken, 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na ise Kemal Aydın getirildi. Kemal Aydın, 'dolandırıcılık' suçlarına bakan 21. Ceza Dairesi'nde üye hakim olarak görev yaparken, 25 Aralık'ta yayınlanan HSK Kararnamesi ile mahkeme başkanı olarak yetkilendirilmiş, ancak görev yeri belirtilmemişti.
Berberoğlu'nun dosyasında bozma kararına imza atan üye hakimlerden Hülya Köşüm'ün de görev yeri değişti. Hakim Köşüm 21. Ceza Dairesi'ne üye olurken, Köşüm'den doğan boşluğa ise 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'zimmet' suçlarına bakan 13. Ceza Dairesi üye hakimi Cafer Ay getirildi.
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