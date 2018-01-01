Kayıt
17:06 01 Ocak 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak

    © AA/ Cem Özdel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda olumlu mesajlar veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'iyi dost' olarak görülen Almanlara yeniden Türkiye'de tatil yapmaları çağrısında bulundu. Tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in durumunu da değerlendiren Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" dedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya: Türkiye ilişkileri masaya yatırılacak
    Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, turizmden, AB üyeliği ve gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğuna kadar gündemdeki sorunları değerlendirdi. Çavuşoğlu, hükümetler arasındaki sorunların halkları etkilememesi gerektiği mesajı verdi.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman turistlere Türkiye'de yeniden tatil yapmaları çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Türklerin Almanları geleneksel anlamda 'iyi dost' olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" diye konuştu.

    Bakan, sözlerini "Ben Alman dostlarımıza ülkemize geri dönmeleri ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tatillerinin tadını çıkarmaları çağrısında bulunmak istiyorum" şeklinde sürdürdü.

    'İKİ TARAF DA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIR'

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA/ Zekeriya Güneş
    Zeybekci: Türkiye-Almanya ilişkileri eksiye giderse, iki ülke de kaybeder
    Çavuşoğlu, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili olarak, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Bakan, 2018'in çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri konusuna da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin 'Batı'ya alternatif' olmadığını söyledi.

    Türkiye'nin tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var. Biz tam üye olmak için müzakerelere başladık. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemeye karar verirse, bu AB'nin meselesidir. Ancak AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyen çok sayıda ülke olduğunu da görüyorum" dedi.

    'İDDİANAMENİN HAZIRLANMAMIŞ OLMASI BENİ DE MUTLU ETMİYOR'

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in gözaltına alınması Berlin'de protesto edildi
    © REUTERS/ AXEL SCHMIDT
    Türkiye'den AİHM'e Deniz Yücel savunması
    Türkiye'de geçen yıl şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil" dedi.

    Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların 'çok ciddi' olduğunu belirtti.

    Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise, "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtladı.

    'NEDEN İNSANLARI HAPSE ATALIM?'

    Gözaltı-tutuklama
    © AA/
    Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha serbest
    Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisine yanıt veren Bakan, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" dedi.

    Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların 'rehin' alındığı sözlerini de eleştirerek, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğunu ifade etti.

    İlgili konular:

    Almanya'da koalisyon görüşmelerinde Türkiye anlaşmazlığı
    Almanya'dan Türkiye'ye gelen yolcuların valizlerine köpekli arama
    Türkiye, Almanya'nın 81 kişiyi iade etmesini istedi
    Etiketler:
    AB, Deniz Yücel, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Reina anma
    Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam