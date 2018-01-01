Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman turistlere Türkiye'de yeniden tatil yapmaları çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Türklerin Almanları geleneksel anlamda 'iyi dost' olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" diye konuştu.
Bakan, sözlerini "Ben Alman dostlarımıza ülkemize geri dönmeleri ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tatillerinin tadını çıkarmaları çağrısında bulunmak istiyorum" şeklinde sürdürdü.
'İKİ TARAF DA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIR'
Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri konusuna da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin 'Batı'ya alternatif' olmadığını söyledi.
Türkiye'nin tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var. Biz tam üye olmak için müzakerelere başladık. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemeye karar verirse, bu AB'nin meselesidir. Ancak AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyen çok sayıda ülke olduğunu da görüyorum" dedi.
'İDDİANAMENİN HAZIRLANMAMIŞ OLMASI BENİ DE MUTLU ETMİYOR'
Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların 'çok ciddi' olduğunu belirtti.
Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise, "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtladı.
'NEDEN İNSANLARI HAPSE ATALIM?'
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların 'rehin' alındığı sözlerini de eleştirerek, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğunu ifade etti.
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