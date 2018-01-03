Sarraf davasında jüri yeniden toplandı

İran’a yönelik ABD yaptırımlarının ihlali suçlaması ile ilgili, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada, jüri karar için yeniden toplandı.

Halkbank eski Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla ve İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın suçlu olup olmadığına karar vermek için jüri, Noel tatili sonrasında yeniden bir araya geldi. Sarraf’ın 7 gün süren ifadelerinin de yer aldığı duruşmalar geçtiğimiz ay sona ermiş, 22 Aralık’ta sona eren duruşmaların sonrasında 12 kişilik jüri heyeti kara için toplanmıştı. Ancak Noel tatilinin başlamasına kadar geçen sürede jürinin karara varamaması nedeniyle değerlendirmeye 3 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Reuters’ın son dakika geçtiği haberde, jüri heyetinin yetkililere bir soru sorduğu belirtildi. Jüri üyelerinin, “Bazı suçlar konusunda anlaşsak ve bazılarında anlaşamazsak ne yapmalıyız” diye sorarak yanıt beklediği aktarıldı.

Hakim Richard Berman ise jüriye, görüşmeye devam ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmalarını tavsiye etti.

Karar için jürinin oybirliği şartı gerekiyor. Kararın belirlenmesi için ise bir süre sınırlaması bulunmuyor.

ÇAĞLAYAN'DAN ASLAN'A: KILIBIKMIŞ YA

Öte yandan duruşmadaki gelişmeleri aktaran gazeteci Adam Kalsfeld'in aktardığına göre duruşmada, Rıza Sarraf, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan arasındaki bir telekonferans görüşmesinin kaydı dinletildi. Kayıtta Aslan, çocukları okula bırakması gerektiği için toplantıya gelemediğini ifade ediyor. Ardından kayda göre Zafer Çağlayan, Süleyman Aslan için "Kılıbıkmış ya" diyor.

AUDIO: Here's a group phone chat with ex-Turkish economic minister Zafer Caglayan, who's annoyed that ex-Halkbank manager Suleyman Aslan's too busy with his kids to have a meeting.



Caglayan sneers: "Apparently, he is a submissive husband." https://t.co/l1ErbUKkvf — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) January 3, 2018

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