Sarraf davasında jüri yeniden toplandı

Reuters’ın son dakika geçtiği haberde, jüri heyetinin yetkililere bir soru sorduğu belirtildi. Jüri üyelerinin, “Bazı suçlar konusunda anlaşsak ve bazılarında anlaşamazsak ne yapmalıyız” diye sorarak yanıt beklediği aktarıldı.
Hakim Richard Berman ise jüriye, görüşmeye devam ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmalarını tavsiye etti.
Karar için jürinin oybirliği şartı gerekiyor. Kararın belirlenmesi için ise bir süre sınırlaması bulunmuyor.
ÇAĞLAYAN'DAN ASLAN'A: KILIBIKMIŞ YA
Öte yandan duruşmadaki gelişmeleri aktaran gazeteci Adam Kalsfeld'in aktardığına göre duruşmada, Rıza Sarraf, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan arasındaki bir telekonferans görüşmesinin kaydı dinletildi. Kayıtta Aslan, çocukları okula bırakması gerektiği için toplantıya gelemediğini ifade ediyor. Ardından kayda göre Zafer Çağlayan, Süleyman Aslan için "Kılıbıkmış ya" diyor.
AUDIO: Here's a group phone chat with ex-Turkish economic minister Zafer Caglayan, who's annoyed that ex-Halkbank manager Suleyman Aslan's too busy with his kids to have a meeting.— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) January 3, 2018
Caglayan sneers: "Apparently, he is a submissive husband." https://t.co/l1ErbUKkvf
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