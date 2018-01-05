Hazinedar'dan Saymaz'a tepki: CHP'nin yok dediği rapor var diyorsanız paylaşın

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin kendisi hakkında rapor hazırladığı iddiasını reddederek, böyle bir raporun var olduğunu ileri süren gazeteci İsmail Saymaz'a hitaben, "Havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, İsmail Saymaz'a mı düşmüş?" dedi.

© AA/ Orhan Akkanat Görevden uzaklaştırılan Hazinedar: Sülalemde herhangi bir cemaate üye kimseyi bulamazlar

Hazinedar, CNNTürk'te yayınlanan bir programda CHP’nin hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla rapor hazırladığı iddiasını reddetti. Hazinedar, “Özellikle havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, gerçekten hakkında olumlu düşündüğüm ve benim gibi aynı değerleri taşıyan insanların da saygın bir şekilde izlediği İsmail Saymaz’a mı düşmüş? Kendisinin cep telefonuna basın danışmanım biraz önce bir evrak gönderdi. Partimize böyle bir rapor var mıdır diye sorduk” dedi.

Programdaki gazetecilerin “İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” ifadesini eleştirmesi üzerine Hazinedar, “Kendisinin benim görmediğim ve olmayan bir raporla ilgili olarak beyanda bulunduğu için bunu söyledim” diye cevap verdi. Hazinedar, raporu hazırladığı iddia edilen CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır’ın böyle bir rapor olmadığına dair yazı verdiğini söyledi.

‘SİZİN BASIN DANIŞMANINIZ DEĞİLİM’

Bunun üzerinde cevap veren İsmail Saymaz, “Öncelikle şu ifade edeyim, siz belediye başkanısınız ben sizin basın danışmanınız değilim. Ben gazeteciyim. Aramızda herhangi bir siyasi, idari bir yakınlık da yok. Sizin benimle kurduğunuz yakınlık, benim sizi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ben size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum. Kusura bakmayın beni sizin yaklaşımınız belirlemiyor” diye konuştu.

SAYMAZ: 17-25 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINAN SİPAHİ'NİN AVUKATLIĞINI YAPTINIZ MI?

Raporu hazırlayan milletvekilleriyle görüştüğünü söyleyen Saymaz, “Bu rapordan ve içeriğinden haberdarım” dedi. Saymaz, Hazinedar’a, 17-25 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi’nin avukatlığını yapıp yapmadığını, avukatlığını yaptıktan sonra neden belediye meclis üyesi yapıldığını sordu.

HAZİNEDAR: SİPAHİ'NİN GÖREVE GETİRİLMESİNİN MÜVEKKİLİM OLMASIYLA İLGİSİ YOK

“Ben sizin eleştiri hakkınıza bir şey söyledim” diyen Murat Hazinedar, “Gördüğünüz iddia ettiğiniz o raporu paylaşmakla sorumlusunuz. Eğer CHP’nin yetkili organlarını yok dediği rapor var paylaşmak zorundasınız” şeklinde konuştu. Sipahi’nin avukatlığını yaptığını belirten Hazinedar, şöyle devam etti: “Bu raporun hazırlanmadığını söyleyen kişi parti genel sekreteridir. Hüseyin Avni Sipahi, gözaltına alındı ve beraat etti. Kendisini ben meclis üyesi yapmadım, böyle bir yetkim yok, parti yaptı. Sipahi, belediye başkan yardımcılığı yapmıyor, CHP üyeliğinden de istifa etmiştir. Sipahi’yi göreve getiren de görevden alan da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Sipahi, sadece seçildiği ilk 1 ay belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Göreve getirilmesinin müvekkilim olmasıyla ilgisi yok.”

'17 AYDIR İFADEM ALINMIYOR'

Hakkındaki iddialarla ilgili savcılığa başvurduğu söyleyen Hazinedar, “İki meczubun sözleri nedeniyle hakkımda suçlamalar var, 17 aydır ifadem alınmıyor. Avukatlarımın başvuruları sonuçsuz kalmıştır. 180 ön inceleme, soruşturma geçirdim, hakkımda belediye başkanı sıfatıyla bir tane dava açılmamıştır” diye konuştu.

Görevden uzaklaştırma kararının gerekçelerinden birinin FETÖ iddiası olduğunu belirten Abdülkadir Selvi, “2014 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı ziyaretinizde, 'Çok değerli Fetullah Gülen Hocaefendi' diye başlayan bir konuşma yaptınız mı?” diye sordu.

‘MONTAJ OLDUĞUNA DAİR İKİ ÜNİVERSİTEDEN RAPOR ALDIK’

İftar yemeğine katıldığını aktaran Murat Hazinedar, konuşmasında vakıf üyelerinin Ergenekon ve Balyoz davalarını eleştirdiğini belirtti. Konuşmasıyla ilgili videonun montaj olduğuna dair rapor aldıklarını söyleyen Hazinedar, "Ben o iftar yemeğine özellikle gittim. Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılananlara destek verdim ve bu davaların hesabını sormak için gittim. Bunların hukuksuzluk olduğunu ve yüzleşmeleri gerektiğini yüzlerine söyledim. Bu konuşmamla ilgili o videonun montaj olduğuna dair, biri devlet biri özel iki üniversiteden rapor alındı" şeklinde cevap verdi.