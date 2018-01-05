Türkiye'den Atilla kararı sonrası 3 aşamalı plan

Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Razi Canikligil'in haberine göre, AK Parti hükümeti Atilla davasında jürinin altı suçlamanın beşi için verdiği suçlu hükmünün ardından tepkisini dile getirirken, bundan sonraki olası gelişmelere yönelik olarak da pozisyon geliştiriliyor.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

Başbakan Binali Yıldırım’ın, son AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında dava değerlendirilirken “ABD aba altından sopa gösteriyor. Bu hukuki değil, siyasi bir dava. Yakından takip ediyoruz, bundan bir şey çıkmaz ama ardından başka davaların gelmesi için bir altyapı oluşturuluyor” dediği öğrenildi.

'ZİNCİR DAVALAR GELEBİLİR'

Hükümet kaynakları da, bu davanın pilot kabul edilerek, zincir davaların gündeme gelip gelmeyeceğinin izleneceğini dile getirdi. Dava sırasında siyasi bazı isimlerin gündeme getirilmesinin, buna zemin hazırlama amacı taşıdığını savunan hükümet kaynakları, “Bu davayla ilgili üç ay sonra (11 Nisan) verilecek mahkeme kararından bağımsız olarak, bazı savcıların bu konuda hazırlık yapma olasılığı var. Bunun hükümete yönelik bir siyasi dava olarak kullanılma olasılığını dikkate alıyoruz” diye konuştu.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Mehmet Hakan Atilla ve eşi Burçin Atilla

© AP Photo/ Elizabeth Williams New York Başsavcılığı'ndan Atilla yorumu: Sonuçlarına katlanmaya hazır olmalısınız

Hakan Atilla’nın avukatlarının Federal Bölge Mahkemesi’ne yapacağı temyiz başvurusu da bir başka aşama olarak önem taşıyor. Atilla’nın cezaya yapacağı itirazlar kadar, Türkiye’nin dava devam ederken ABD’ye yönelik ‘delillerin yasaya aykırı yolla edinildiği’ iddiası da gündeme getirilecek. Bu davanın ‘usul ve esas yönünden haksız ve yanlış kurgulandığı’ savunması oluşturulacak.

ABD ile Türkiye arasındaki Adli Yardım Sözleşmesi uyarınca, delillerin hukuka aykırı elde edildiği, Amerikan hukuku sisteminde usule uygun toplanmayan delillerin sanık aleyhine kullanılamayacağı tezi de işlenecek.

'BM VEYA LAHEY’E GÖTÜRELİM'

Daha önce TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un dile getirdiği Türkiye’nin davayı Birleşmiş Milletler veya Lahey Adalet Divanı’na götürülmesi için hukuki alt yapının hazırlanabileceği önerisinin de incelendiği belirtildi. Şentop, ABD mahkemesinin Atilla kararının birçok teknik hukuk problemi taşımasının ötesinde, uluslararası hukukun da açık bir ihlali olduğu görüşünü dile getirdi. Şentop şöyle konuştu:

“ABD başka devletleri, onların tabiyetindeki gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı, bütün dünya üzerinde geçerli kurallar koyma yetkisine sahip değildir. Böyle bir yetki tekel olarak BM’ye tanınmıştır. BM bir ambargo kararı almıştır; Türkiye BM kararına uymuştur. BM kararını yetersiz bulan ABD ilave ambargo kararı almıştır. ABD kararı Türkiye için de başka devletler için de bağlayıcı olamaz. Böyle bir karara uymayan başka devlet vatandaşlarını ABD’nin suçlaması, yargılaması ve mahkûm etmesi uluslararası hukuka aykırıdır. ‘Tutarım, yargılarım, mahkûm ederim’ denilirse, bunun adı ‘uluslararası eşkıyalık’ olur. Bu tür oldu bittileri her devlet yapmaya kalkarsa dünya ABD vatandaşları dahil herkes için yaşanmaz hale gelir. Türkiye ABD’yi uluslararası hukukun imkânlarıyla mahkum ettirecek güce sahiptir; bu mücadelede yalnız da kalmayacaktır."

'BURADA DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR'

© AFP 2017/ OZAN KOSE Halkbank'tan Atilla açıklaması: Bankamız davanın tarafı değildir

ABD’de görülen davada 11 günlük Noel tatilinden dönen jürinin Atilla’yı, yargılandığı toplam altı suçlamanın beşinden suçlu bulmasına ilk tepkiler savunma ekibinden geldi. Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, “Burada daha büyük bir şeyler oluyor ve davada gördüğümüz şeyler ışığında söyleyebilirim ki, bunun ortasında kalan da Atilla oldu… Nihayetinde o bir şebekenin ne mimarı ne de tasarımcısı; savcılık delillerine göre kendisine biçilebilecek en kötü rol ise fonksiyonel konumdaki bir şahıs olması. Gördüğümüz delillerin hepsi (Reza) Zarrab’la alakalıydı, Atilla ile değildi” diye konuştu. Atilla’nın bu kararı son derece vakur karşıladığını belirten Rocco, “İsmini temize çıkarana kadar savaşma niyetinde. Henüz süreç sona ermiş değil” dedi.

NYT: 30 YIL HAPİS

Ceza belli olduktan sonra temyiz aşaması başlayacak. New York Times gazetesi, bankaları dolandırmak suçunun bile 30 yıla kadar hapis öngördüğüne işaret etti.

ABD’de çıkan karara hükümetten tepkiler yükselirken CHP kanadından da “Reza Zarrab baştan Türkiye’de yargılansaydı, Türkiye’de cezaevinde bulunsaydı bu dava hiç olmayacaktı” yorumu geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şunları söyledi:

“Amerikan yargısında gıyabi yargılama yok, sanık ele geçmeden yargılama yapılmıyor. Reza Zarrab baştan Türkiye’de yargılansaydı, Türkiye’de cezaevinde bulunsaydı bu dava hiç olmayacaktı. Ağır bir ceza, bu tablonun en masumunun böyle bir cezaya çarptırılması üzücü. Hakan Atilla Türkiye’de yargılanmış olsaydı daha az bir cezayla kurtulurdu. Çünkü bakanı, genel müdürü rüşvet alırken bunlara direnmiş. Ancak Türkiye’de bununla ilgili dava açılması için geç değildir. Bu yargılama yapılarak Türkiye bu pisliğin içinden çıkarılmalıdır. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa da bu bedeli bankanın, genel müdürün ödemesi gerekir. Korkarız Türkiye bu yanlış nedeniyle çok sıkıntılı süreçlere gidebilir. Çağlayan’ın anlaşma yapıp her şeyi orada anlatması yerine burada yargılanıp anlatması gerekir.”