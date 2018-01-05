Soylu'dan polislere verdiği 'ayak kırma' talimatıyla ilgili açıklama: Dikkat çekmek istedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emrinde olan kolluk kuvvetlerine verdiği ayak kırma talimatını, 'dikkat çekmek için yaptığını' söyledi. 'Yargıya güveniyorum' diyen Soylu, bu talimatı polislere 2 yıldır verdiğini de dile getirdi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Soylu, uyuşturucu satıcıları için polislere verdiği 'ayak kırma' talimatıyla ilgili "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım" dedi.

Zeyrek'in "Soylu: Dikkat çekmek için öyle söyledim" başlıklı yazısından bir kısım şöyle:

Bu görüşe körü körüne inanmaktansa kendisine “Siz de mi yargıya güvenmiyorsunuz? Neden öyle dediniz” diye sormanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Aradım ve sordum. Bakan Soylu, tereddüt etmeden şu yanıtı verdi:

“Yargıya güveniyorum, çünkü bu konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı.”

Avrupa’dan gelen sentetik uyuşturucu miktarına ve Afganistan’da üretilen afyon miktarının iki katına çıktığına dikkat çeken Soylu, bunun Türkiye’ye gelecek, Türkiye’den geçecek uyuşturucunun da iki katına çıkacağı anlamına geldiğini vurguladı. “2018’de her şeyi bırakıp bununla uğraşmalıyız” diyen Soylu, ilginç bir duruma da işaret etti: “Yakalıyoruz, ertesi gün aynı yere başkasını gönderiyorlar. Çünkü aylık gelirleri 10 bin TL ve adam bulmakta hiç zorlanmıyorlar.”

BARONLARIN PEŞİNDEYİZ

Soylu’nun aktardığına göre Türkiye’de 2016’da 8 bin ton uyuşturucu yakalanmış. 2017’de bu rakam 20 bin tona ulaşmış. PKK’nın hintkeneviri üretimi de bitme noktasına getirilmiş. Bu, polisin uyuşturucu ile mücadeledeki başarısını gösteriyor. Ancak Soylu, bununla yetinilmemesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

“Sokakta yürürken, uyuşturucu kullanan çocuğunun morarttığı kolunu gösteren annelerle karşılaşıyorum. Polis sokakta amansız mücadele ediyor ve torbacılara, dağıtımcılara karşı başarılı oluyor. Ancak, asıl baronları bulamıyoruz. Onlara ulaşamıyoruz. En büyük eksiğimiz bu. FETÖ, PKK, IŞİD, DHKP/C ile mücadele bütün hızıyla sürerken, bu işe de daha fazla zaman ayırmalıyız.”