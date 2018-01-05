'Pembe otobüs' için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler

Pembe otobüs isteyen kadınlar imza topluyor pic.twitter.com/CvOnY1OWdJ — Ali Doğanlı (@Alidogalli) 4 Ocak 2018

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı olmak üzere kentin 7 ayrı noktasına kurduğu stantlarla, kadınlara özel ’Pembe otobüs istiyoruz’ imza kampanyası başlatıldı. Stantlarda, bir günde 16.000 yakın imza toplanırken, erkeklerin katılımının da yüksek olduğu gözlemlendi.

'ÇOK İYİ OLACAK'

İmza kampanyasına destek verenler, böyle bir uygulamanın Van için çok iyi olacağını iddia ederek, kadınların ayrı otobüslerle seyahat etmeleri ile ilgili başlatılan kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyayı yürüten Van Sivil Dayanışma İnsitayitifi üyesi Kadri Elvan, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini söyledi.

'Bayanlara' pembe otobüs istiyorlarmış… Kampanyayı yapan erkekler, imzayı atan erkekler… Kadınları toplumsal hayatın içinden çekmek isteyen kim bu durumda? Efendim? Bravo doğru cevap… Erkekler… pic.twitter.com/G6yashg8m7 — Mehmet Coşkundeniz (@Askdoktoru) 4 Ocak 2018

Fotoğrafa iki saniye bakınca "yolluydu aranıyordu, öyle olmasa pembe otobüse binerdi" savunmasıyla karşımıza çıkacak tipler görüyoruz. pic.twitter.com/GmtCYdvzW2 — Green Anarchist (@_primitif) 4 Ocak 2018

Elvan, "Bu uygulamayı Van'ımızda gerek erkekler, gerekse kadınlar daha rahat seyahat etsinler diye başlattık. Burada isteyen karma yolculuğu da tercih edecek. Ama kadınlara rahat edebilmeleri adına onlara özel pembe otobüsün tahsis edilmesi çok daha iyi olacak. Bizler de bu uygulamayı destekliyoruz ve bu nedenle kentin 7 ayrı noktasına kurduğumuz stantlarla kadınlara özel ’Pembe otobüs’ istiyoruz kampanyası başlattık. Eminim, toplumun çoğunluğunun teveccühleri de bu yöndedir. Kampanyamız bugün başladı. Yoğun bir ilgi var. Kampanyamız cumartesi gününe kadar devam edecektir. İnşallah bu kampanyayla istediğimizi elde ederiz" dedi.

Van'da pembe otobüs için imza toplayanların ve imza atanların büyük çoğunluğunun erkek olması tepkilere neden oldu.