'Pembe otobüs' için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler

Pembe otobüs isteyen kadınlar imza topluyor pic.twitter.com/CvOnY1OWdJ— Ali Doğanlı (@Alidogalli) 4 Ocak 2018
'ÇOK İYİ OLACAK'
İmza kampanyasına destek verenler, böyle bir uygulamanın Van için çok iyi olacağını iddia ederek, kadınların ayrı otobüslerle seyahat etmeleri ile ilgili başlatılan kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyayı yürüten Van Sivil Dayanışma İnsitayitifi üyesi Kadri Elvan, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini söyledi.
'Bayanlara' pembe otobüs istiyorlarmış… Kampanyayı yapan erkekler, imzayı atan erkekler… Kadınları toplumsal hayatın içinden çekmek isteyen kim bu durumda? Efendim? Bravo doğru cevap… Erkekler… pic.twitter.com/G6yashg8m7— Mehmet Coşkundeniz (@Askdoktoru) 4 Ocak 2018
Fotoğrafa iki saniye bakınca "yolluydu aranıyordu, öyle olmasa pembe otobüse binerdi" savunmasıyla karşımıza çıkacak tipler görüyoruz. pic.twitter.com/GmtCYdvzW2— Green Anarchist (@_primitif) 4 Ocak 2018
Van'da pembe otobüs için imza toplayanların ve imza atanların büyük çoğunluğunun erkek olması tepkilere neden oldu.
Yanlış görmediniz! Evet evet Van’da erkekler kadınlar için pembe otobüs istiyormuş! İki gün önce kucağında bebeğiyle tekmelenen kadın için ne yaptınız? pic.twitter.com/wrKKebf0ad— Zubeyde Sarı (@ZubeydeSariii) 4 Ocak 2018
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