Polislerden gençlere ‘palyaço’ dayağı

Şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine 'Palyaçolar' diye hitap ettiğini söyleyen Akdoğan ‘'Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan' şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin, Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar'' dedi.
Gençlere polis merkezinde ‘palyaço’ dayağı https://t.co/4dCrWxldHd pic.twitter.com/t7PM0FM52j— CNN Türk (@cnnturk) 4 Ocak 2018
'TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDIK, 10 POLİSİN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIK'
Akdoğan, şöyle devam etti:
'Palyaço dayağı' sonrası Çankırı Valiliği, polisler hakkında soruşturma başlattı. Selim Akdoğan kendilerini emniyette döven polislerin alkollü olduklarını da iddia etti.
Polis tutanağında gençlerin bahsettiği gibi 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası yer aldı.
Bakan kol-bacak kırmayı öğütledikten sonra alt kademelerde bu iş her yere gider artık. Ülke külhanbeyi usulüyle yönetilmeye kalktığı an bu tip haberler de çoğalır. Devlet denilen şeyin farkı; yazılı kurallara tabi olmasıdır. “Ben kefilim, ardınızdayım” denilerek ancak aşiret olur https://t.co/QEOGddMFv9— Av. Ali Aktaş (@aliaktas7) 5 Ocak 2018
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