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    Polis

    Polislerden gençlere ‘palyaço’ dayağı

    © AA/
    Türkiye
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    Çankırı’da uzun saçları nedeniyle polis tarafından 'Palyaçolar' diye lakap takılıp gözaltına alınan gençlerin dövülmesi şehirde tepkiyle karşılandı. Emniyet müdürlüğü önünde protesto düzenlenirken polisler hkakında soruşturma başlatıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Soylu'dan polislere 'ayak kırma' talimatı: Suçu bana atsınlar
    Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; İzmir'de çalışan Selim Akdoğan yılbaşı tatili nedeniyle memleketi Çankırı'ya geldi. 

    Şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine 'Palyaçolar' diye hitap ettiğini söyleyen Akdoğan ‘'Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan' şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin, Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar'' dedi.

    'TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDIK, 10 POLİSİN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIK'

    Akdoğan, şöyle devam etti:

    Antalya'da polis yerdeki kadını tekmeleyip copla dövdü
    © Fotoğraf: DHA
    Antalya'da polisler yerdeki kadını saçlarından sürükledi, tekmeledi, copla dövdü
    “Polisler beni, ağabeyimi ve iki arkadaşımızı ters kelepçe vurup Asayiş Şube'ye götürdü. Emniyette en az 10 polisin şiddetine maruz kaldık. Merdivenlerden başlayarak 4. kata kadar dayak yedik. Burnum kırıldı. Koridorda saçlarımdan sürükleyip yumruk attılar ve suratıma tekme vurdular, copladılar. Burçin'in kafasında çatlak, ağabeyim Yavuz'un sırtında morluklar var. Ali de şiddete uğradı. Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi. Sonra da şiddete kılıf bulmak için bizim Cumhurbaşkanına küfür ettiğimizi öne sürdüler. Aksine emniyette bize ve ailemize galiz küfürler edildi. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk."

    'Palyaço dayağı' sonrası Çankırı Valiliği, polisler hakkında soruşturma başlattı. Selim Akdoğan kendilerini emniyette döven polislerin alkollü olduklarını da iddia etti.

    Polis tutanağında gençlerin bahsettiği gibi 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası yer aldı.

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    Etiketler:
    Polis şiddeti, Çankırı
    Topluluk kurallarıTartışma
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