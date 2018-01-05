Erdoğan'dan Hazinedar yorumu: Demek ki su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında rüşvet imasında bulundu ve "Bu tür açığa alma kararı veriliyorsa burada demek ki su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu" dedi.