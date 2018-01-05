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    Abdüllatif Şener

    Abdüllatif Şener: Gül, Erdoğan'la kıyasıya bir yarışa girebilecek kişilikte değil

    Türkiye
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    AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile halefi Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Gül için "Erdoğan'la kıyasıya bir yarışa girebilecek kişilikte değil" yorumunu yapan Şener'e göre 11. Cumhurbaşkanı, kendisini gündemde tutmaya çalışıyor.

    DW Türkçe'den Hilal Köylü'ye konuşan Şener'in Gül-Erdoğan gerilimine dair ifadeleri şöyle:

    Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı muğlak ve hukuk devleti açısından da kaygı verici bulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Gül hiçbir çıkış, hiçbir eleştiri yapmadı. AKP'nin ikiye bölünmesini, iktidarın zayıflamasını arzu edenler Gül'ün Erdoğan'a karşı çıkmasını bir umut gibi gördüler. Bu, kötü bir psikoloji. İçerde de dışarda da kimse Erdoğan'ın iktidardan gideceğine inanmıyor olmuş. 'AKP'de parçalanma olur da, baskıcı düzenden kurtulur muyuz' diye bir çaresizliğin arayışı bu aslında. Ben bunu çok kötü görüyorum.

    'HASTALIK VAR, ÖLÜM VAR…'

    Peki, Gül ne yaptı?

    Abdüllatif Şener
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    Yüzlerce maddesi olan bir OHAL yasası var ve bu yasanın hemen her maddesi anayasaya, hukuka aykırı, tehlikeli. Böylesine bir KHK'nın yüzlerce maddesinden bir tek maddesindeki üslubu muğlak bulmak bir eleştiri değil. Bu, çok zayıf bir bakış açısı ama bununla bile gündeme düşmüştür. Gül, kendi varlığını sürdürmeye, kendisinin gündemde tutulmasını sağlamaya çalışıyor. Yoksa Erdoğan'la kıyasıya bir yarışa girebilecek kişilikte değil. Ama önümüzde daha iki seneye yakın bir süre var. Bu süre içinde hastalık var, ölüm var. Kendisi için risksiz bir ortam oluşursa var olmak istiyor Gül. Bunu canlı tutmak istiyor.

    'REJİM DEĞİŞİRKEN OYUNUN NE OLDUĞUNU AÇIKLAMAYAN GÜL'DEN SİYASİ FİGÜR OLUŞTURMANIN…'

    Erdoğan'la Gül arasında çekişme yok mu?

    Aralarında hiçbir zaman çekişme yoktur. Gül her zaman Erdoğan'a uyum göstermiştir. 16 Nisan'da Türkiye'nin rejimi değişirken bile oyunu söyleyemedi Gül. Bir eski cumhurbaşkanı Türkiye'de rejim değişirken oyunun ne olduğunu açıklayamıyorsa, bu insandan bir siyasi figür oluşturmanın mümkün olduğunu nasıl düşünürsünüz. Bu imkansız. Gül, Gezi olaylarında da susmuştur.

    'ERDOĞAN, GÜL'Ü SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR'

    Peki Erdoğan neden Gül'e sert çıktı, "Yazıklar olsun" dedi. Erdoğan-Gül polemiğinin arkasında ne var?

    Abdullah Gül
    © Fotoğraf: DHA
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    Erdoğan oylarının azaldığını görüyor. Ekonomik sorunlar, iç-dış sorunlar artıyor. Kendi seçmen kitlesi bile KHK'ları, OHAL'i eleştiriyor. Erdoğan; Kürt seçmenleri küstürüyor, ayrıştırıyor, geleneksel olarak kendini iktidara taşıyan seçmen kitleleriyle arasında problemler oluşuyor. Bu da oylarını düşüyor… Hukuk devletini, güçler ayrılığını tasfiye eden Erdoğan'a karşı bir yerlerde de arayışlar var.  Erdoğan bu arayışlar Gül'ü karşısına çıkarır diye endişe ettiğinden Gül'ü sindirmeye çalışıyor. Arayış içinde olanlar kim? Türkiye'de mevcut iktidar yapısından yılmış olan işadamlarından, sermayeden tutun da medyaya kadar, siyasete kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Sürekli birtakım isimleri de test ediyorlar. Erdoğan bunun farkında ve Gül'ün en azından var olması için görüntü vermesinden hoşlanmıyor.

    'ERDOĞAN, EN ZAYIF DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

    Türkiye'de siyaseten ne olacak? Neler öngörüyorsunuz?

    Ben falcı değilim ama Erdoğan en zayıf dönemini yaşıyor. Oyları düşüyor. Kaygan oyları kaybediyor. Bu ortamda en büyük şansı medya. Medyada onunla ilgili sürekli destanlar yazılsa da önemli bir seçmen kitlesinde soru işaretleri artıyor. Bu iyi değerlendirilirse önümüzdeki seçimleri kaybeder Erdoğan.

    Abdüllatif Şener; Refah, Fazilet ve AKP'de siyaset yaptı. 54.hükümette Maliye Bakanı, 58. ve 59. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerinde bulundu. AKP'nin kurucu üyelerinden Şener, yaşadığı görüş ayrılıkları yüzünden 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmadı, 2008'de AKP'den istifa etti. Şener, 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu, 2011 seçimlerinde istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Şener, Türkiye Partisi'ni de 2012'de kapattı.

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    Etiketler:
    Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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