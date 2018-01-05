Abdüllatif Şener: Gül, Erdoğan'la kıyasıya bir yarışa girebilecek kişilikte değil

DW Türkçe'den Hilal Köylü'ye konuşan Şener'in Gül-Erdoğan gerilimine dair ifadeleri şöyle:
Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı muğlak ve hukuk devleti açısından da kaygı verici bulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gül hiçbir çıkış, hiçbir eleştiri yapmadı. AKP'nin ikiye bölünmesini, iktidarın zayıflamasını arzu edenler Gül'ün Erdoğan'a karşı çıkmasını bir umut gibi gördüler. Bu, kötü bir psikoloji. İçerde de dışarda da kimse Erdoğan'ın iktidardan gideceğine inanmıyor olmuş. 'AKP'de parçalanma olur da, baskıcı düzenden kurtulur muyuz' diye bir çaresizliğin arayışı bu aslında. Ben bunu çok kötü görüyorum.
'HASTALIK VAR, ÖLÜM VAR…'
Peki, Gül ne yaptı?
'REJİM DEĞİŞİRKEN OYUNUN NE OLDUĞUNU AÇIKLAMAYAN GÜL'DEN SİYASİ FİGÜR OLUŞTURMANIN…'
Erdoğan'la Gül arasında çekişme yok mu?
Aralarında hiçbir zaman çekişme yoktur. Gül her zaman Erdoğan'a uyum göstermiştir. 16 Nisan'da Türkiye'nin rejimi değişirken bile oyunu söyleyemedi Gül. Bir eski cumhurbaşkanı Türkiye'de rejim değişirken oyunun ne olduğunu açıklayamıyorsa, bu insandan bir siyasi figür oluşturmanın mümkün olduğunu nasıl düşünürsünüz. Bu imkansız. Gül, Gezi olaylarında da susmuştur.
'ERDOĞAN, GÜL'Ü SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR'
Peki Erdoğan neden Gül'e sert çıktı, "Yazıklar olsun" dedi. Erdoğan-Gül polemiğinin arkasında ne var?
'ERDOĞAN, EN ZAYIF DÖNEMİNİ YAŞIYOR'
Türkiye'de siyaseten ne olacak? Neler öngörüyorsunuz?
Ben falcı değilim ama Erdoğan en zayıf dönemini yaşıyor. Oyları düşüyor. Kaygan oyları kaybediyor. Bu ortamda en büyük şansı medya. Medyada onunla ilgili sürekli destanlar yazılsa da önemli bir seçmen kitlesinde soru işaretleri artıyor. Bu iyi değerlendirilirse önümüzdeki seçimleri kaybeder Erdoğan.
Abdüllatif Şener; Refah, Fazilet ve AKP'de siyaset yaptı. 54.hükümette Maliye Bakanı, 58. ve 59. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerinde bulundu. AKP'nin kurucu üyelerinden Şener, yaşadığı görüş ayrılıkları yüzünden 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmadı, 2008'de AKP'den istifa etti. Şener, 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu, 2011 seçimlerinde istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Şener, Türkiye Partisi'ni de 2012'de kapattı.
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