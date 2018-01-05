IŞİD sanığı: Eylem yerini ruh halime göre belirleyecektim

© AFP 2017/ Bülent Kılıç Hatay Valiliği: Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 5 canlı bomba IŞİD üyesi

Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve canlı bomba eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle 24 Haziran 2017'de Hatay'da yakalanarak tutuklanan Abdulkerim Biyesi, Ahmet Biyesi, Hakim Kurtaran, Ümit Alarslan ve Suriye uyruklu Amir Topal Ali, Cemil Tubal, Emced Hamdan ve Mustafa Ahmed Cebir ile tutuksuz sanık Ö.D.D. ve A.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istenen iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Suriye'de terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtilen sanıkların 2'sinin üzerinde bellerine sarılı, patlatılmaya hazır, canlı bomba eylemlerinde kullanılan kemer bulunduğu bilgisine yer verildi. Canlı bomba düzeneğinin parça tesiri maksadıyla kalıp halinde metal bilyelerle güçlendirildiği anlatılan iddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı.

'AKLIMDA HERHANGİ BİR İL YOKTU, TALİMAT GELMESİ HALİNDE…'

Üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan diğer sanık Ümit Alarslan, örgüt içerisindeki üst düzey kişilere YPG'ye karşı eylem yapmak için canlı bomba olmak istediğini söylediğini ifade etti. "Ebu Turab" isimli kişinin isteği üzerine eylemin Türkiye'de yapılmasına karar verildiğine dikkati çeken Alarslan, şöyle devam etti:

"Bu eylemi Türkiye'de nerede yapacağım ilk etapta bana söylenmedi. Eylem yapacağım yeri bilmiyordum ancak Türkiye'ye geçtikten sonra benimle irtibata geçerek eylemi nerede yapacağım hususları konusunda bilgi vereceklerdi. Bana nerede yapacağım konusunda Rakka'dan gelecek bilgi ışığında, benim seçenek hakkım vardı. Ancak bu eylem yerinin inisiyatifinin bana kalacağını düşünüyorum. İnisiyatif bana kalsaydı ben bu eylemi terör örgütü PKK'nın örgütsel çalışma yapan il ya da ilçe teşkilatlarına karşı yapmayı düşünürdüm. Bu doğrultuda aklımda herhangi bir il yoktu. Talimat gelmesi halinde o zamanki ruh halime göre eylem yapacağım yeri belirleyecektim."

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.