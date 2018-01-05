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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız

    © AA/ Onur Çoban
    Türkiye
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    Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından ziyaret ettiği Beşiktaş Belediyesi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'cü olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

    • Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
      © Fotoğraf: DHA
      Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
      Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin oladığı yerde insan olmaz.
    • Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek.

    'NE YAPARSAN YAP İSTANBUL'U ALACAĞIM'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Berk Özcan
      Erdoğan'dan Hazinedar yorumu: Demek ki su kaçağı var
      Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki 1600 lira para verdik. İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Mücadele edeceğiz sonuna kadar.
    • Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız.

    'HAKKARİ'YE ASFALTI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ GÖTÜRDÜ'

    • CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
      © Fotoğraf: CHP
      CHP'li Tezcan: Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hükümet kumpasıdır
      Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş Belediyesi yaptı, sen 15 yıldır oraya asfalt götürmedin, Beşiktaş Belediyesi götürdü.
    • Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını kendi beldesinin halkına verir. Bu bizim namus borcumuzdur. İki, size oy verin vermesin hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Çünkü biz CHP'yiz, halkın partisiyiz. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız.

    'İHANET ETTİLER İSTANBUL'A, HESAP VERİYORLAR MI, HAYIR'

    • Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
      © AA/
      Özhaseki: İstanbul’u bu hale CHP getirdi
      İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9'u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete.
    • Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suöluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur.

    'SİZ HAKİM DEĞİLSİNİZ, ANCAK SARAYIN KÖLELERİ OLARAK TANINIRSINIZ'

    • Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.

    'BEN SENİN NE KADAR FETÖ'CÜ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Ahmet İzgi
      Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Dünyaya meydan okuyorum' diyorsun, gel bir de bana meydan oku bakalım
      Bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutusu da yok, bir milim bile geri adım atmayacağım.
    • Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Bazen iftira tutmaz. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Sen FETÖ ile beraber aynı kaptan yemek yerken ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyordum.
    • Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım. Biz her kuruşun hesabını veririz.

    'FERİŞTAHIN GELSE BİZİ YILDIRAMAZ'

    • Binali Yıldırım
      © AA/
      Yıldırım'dan Hazinedar açıklaması: İlk değil, icap ederse yine yapılır
      Saray'a ne kadar para harcıyorsun arkadaş, örtülü ödenekten nereye gidiyor. Bana bir kuruşun hesabını veriyor mu? Biliyorum şimdi burada konuştum tekrar tazminat davası açacaklar. Mısır'daki sağır sultan da duysun. Senin feriştahın da gelse bizi asla yıldıramaz ve korkutamaz.
    • Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geceçek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten.

    'CESARET EDİYORSANIZ YEREL SEÇİMLERİ BİR AN ÖNCE YAPALIM'

    • Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak.
    Etiketler:
    CHP, Murat Hazinedar, Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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