Kılıçdaroğlu: 14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:
- Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek.
'NE YAPARSAN YAP İSTANBUL'U ALACAĞIM'
- Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki 1600 lira para verdik. İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Mücadele edeceğiz sonuna kadar.© AA/ Berk Özcan
- Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız.
'HAKKARİ'YE ASFALTI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ GÖTÜRDÜ'
- Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını kendi beldesinin halkına verir. Bu bizim namus borcumuzdur. İki, size oy verin vermesin hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Çünkü biz CHP'yiz, halkın partisiyiz. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız.
'İHANET ETTİLER İSTANBUL'A, HESAP VERİYORLAR MI, HAYIR'
- Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suöluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur.
'SİZ HAKİM DEĞİLSİNİZ, ANCAK SARAYIN KÖLELERİ OLARAK TANINIRSINIZ'
- Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.
'BEN SENİN NE KADAR FETÖ'CÜ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM'
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- Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Bazen iftira tutmaz. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Sen FETÖ ile beraber aynı kaptan yemek yerken ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyordum.
- Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım. Biz her kuruşun hesabını veririz.
'FERİŞTAHIN GELSE BİZİ YILDIRAMAZ'
- Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geceçek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten.
'CESARET EDİYORSANIZ YEREL SEÇİMLERİ BİR AN ÖNCE YAPALIM'
- Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak.
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