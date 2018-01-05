Kılıçdaroğlu: 14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız

Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından ziyaret ettiği Beşiktaş Belediyesi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'cü olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.