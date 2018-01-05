SADAT'tan 'silahlı eğitim kampı' iddiasına yanıt: Suç duyurusunda bulunun

SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ali Coşar, İYİ Parti'nin 'silahlı eğitim kampı' iddialarını yalanlayarak, "SADAT'a ait olduğu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kurulduğu yönünde duyumlar alıyoruz" iddiaları üzerine açıklama yaptı.

İstanbul Fatih'te bir otelde şirket yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen SADAT Yönetim Kurulu Üyesi emekli albay Ali Coşar, SADAT aleyhine karalama ve iftira kampanyaları düzenlendiğini iddia ederek, yasalara göre faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Akşener'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı söyleyen Coşar, "SADAT'a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır" dedi.

'SADECE DOST ÜLKELERİN TEŞKİLATLARINA EĞİTİM VERİYORUZ'

SADAT'ın silahlı veya silahsız askeri gücü olmadığını söyleyen Coşar, firmalarının ‘uluslararası alanda silahlı kuvvetler', ‘iç güvenlik alanında stratejik danışmanlık ile askeri eğitim ve donatım' alanlarında hizmet verdiğini söyledi. Coşar, şöyle devam etti:

"Küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemizin tekrar içe kapanıp pasifize edilmesi, gelişmesinin sekteye uğratılması amacıyla yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Yasalar ve şirket sözleşmelerimiz kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimiyle sadece dost ülkelerin resmi silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına eğitim veriyoruz."

'KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR'

Kendilerine yönelik iddiaları FETÖ'ye bağlayan Coşar, şunları kaydetti: "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayri milli iç ve dış güç odakları tarafından şirketimiz üzerinden karalama kampanyaları yürütülüyor. Şirketimiz kurucuları ve elemanlarını etkileyen yalan haberler yapılıyor. Ülkemizde ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan başkaca şirketlerde mevcut iken yasa ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimize bu şekilde iftira atılması ve karalama faaliyetlerinin yapılmasını iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz."