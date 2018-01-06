'Hz. Nuh'un cep telefonu vardı' diyen akademisyenin 'C' ile imtihanı

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü savundu. Örnek'in 'C' ve 'G' harfiyle imtihanı da olay oldu.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift'in sunduğu Öteki Gündem programına İbn Haldun Üniversitesi'nden Dinler Tarihi konusunda uzman olan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ile birlikte katıldı.

Nuh Tufanı hakkında en tuhaf iddia: "Hz. Nuh zamanında günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji vardı. Hz. Nuh, kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştü." pic.twitter.com/AVmrxEidSi — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) January 5, 2018

Örnek, p​rogramda Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü savundu. Örnek ayrıca Hz. Nuh'un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi.

PROFESÖRÜN 'C' HARFİ İLE İMTİHANI

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Prof. Dr. Harman ile Pelin Çift'e zor anlar yaşatan Örnek, 'C' Harfi konusunda büyük sorun yaşadı. Örnek, Arapça'da 'C' harfi yoktur diyerek başladığı konuşmasına Prof. Dr. Harman itiraz edince önce 'Gudi' dedi, daha sonra Arapça'da 'P' harfi yoktur diye devam etti.

Uzun süre 'C', 'C' diyen Örnek'e stüdyoda bulunan iki kişi bunu anlamadıklarını söyledi. Örnek, daha sonra 'C' dediği harfi kağıda yazdı. Harman, bu harfin 'G' olduğunu belirterek "G' yerine Arapça'da 'Kaf ve kef' harfi kullanıldığını söyledi.

Sunucu tartışmaya dayanamayarak, Örnek'e "Ama siz Arapça bilmiyorum diyorsunuz. Hiç girmeyin oralara" diyerek 'C' ile 'G' polemiğini bitirdi.