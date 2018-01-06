Akşener'den cemevine ziyaret: 'Vergi toplanırken Alevi, Sünni farkı yok'

'İNSANLARIMIZI ÖN YARGISIZ DİNLEMEMİZ GEREKİYOR'
Kendisine ikram edilen yöresel yemekten tadan Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti olarak Türkiye'nin tüm şehirlerini gezdiklerini söyledi. Akşener, ilk kez ziyaret ettiği Tunceli'yi çok beğendiğini belirterek "Bizim siyasi grup olarak milletimizi, gittiğimiz yerlerde yaşayan insanlarımızı ön yargısız dinlememiz gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz" dedi. İYİ Parti olarak siyasette rekabeti oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, rekabetin oluşmasının seçmenin faydasına olacağını ifade etti.
'BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ'
Akşener, toplumun birbirine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak "Onun düşüncesi, inancı, hayat tarzı, davranış biçimi beni ilgilendirmez, benimki de onu ilgilendirmez ama biz birbirimize bu davranışlarımız sebebiyle saygı duymak durumundayız. Bu saygı dilinin kardeşlik diline evrildiğini biliyorum. İnşallah bu konuda bizim katkımız olur çünkü ihtiyaç var" diye konuştu.
'CEMEVLERİYLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ ŞEY ELEKTRİK, SU MESELESİDİR'
Yurt ise Akşener'e ziyareti anısına üzerinde Hz. Ali'nin kılıcının resmi bulunan bir tablo ve puşi hediye etti.
Akşener, cemevi ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunup şehirden ayrıldı.
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