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    Demir Kilise

    Balat'taki 'Demir Kilise' açıldı

    © AA/
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balat'taki 'Demir Kilise'olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katıldığı törenle açıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 7 yıllık restorasyonun ardından  Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi törenle açıldı.

    Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

    'İSTANBUL'UN GÜZELLİĞİNE KATKI YAPIYOR'

    • Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum.
    • Bulgaristan'ın bu dönem farklı konumu da var. AB Dönem Başkanlığı şu anda kendilerinde.
      Balat'taki Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi)
      Muhammed Enes Yıldırım
      Balat'taki 'Demir Kilise' 7 yılın sonunda aslına döndü
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       İstanbul şu fotoğrafla farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını tüm dünyaya gösterdi. Bir tarafta patrikhane, bir tarafta Demir Kilise. Arada çok mesafe yok. Yürümeye kalksak 250 metrelik bir yer. Türünün tek örneği olan bu kilise 120 yıldır ayakta duruyor. Bulgar cemaati için hizmet vermesinin yanı sıra İstanbul'un güzelliğine de katkı yapıyor. 
    • Son dönemde, ülkemizde Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçeada'daki Aya Nikola Kilisesi, İskenderun'daki Süryani Katolik Kilisesi, Diyarbakır'daki Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep'teki Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda'daki Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı'daki Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 14 ibadethane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise bu işin finalidir, son örneğidir.

    'HERKESİN ÖZGÜRCE İBADETİNİ YAPABİLMESİNİ TEMİN ETMENİN DEVLETİN SORUMLULUĞUNDA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

    • İstanbul Demir Kilise'deki ibadet özgürlüğü ile Filibe Muradiye Camisi'ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz. Onun için değerli dostum Boyko'nun bugün Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş kardeşimizi de buraya getirmiş olması, o da aslında bu sürece pozitif katkı sağlamıştır." Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda daha güzel görüntülere hep birlikte tüm dünyada şahit olacağız.

    'TÜRKİYE RESTORASYON ALANINDA OLDUKÇA BİLGİLİ VE TECRÜBELİDİR'

    • Türkiye restorasyon alanında oldukça birikimli ve tecrübeli bir ülkedir. 
      Süryani toplumu
      © AFP 2017/ ANWAR AMRO
      Cumhuriyet döneminin ilk kilise inşaatı için Papa’dan onay çıktı
      Geniş bir coğrafyada 5 binden fazla eserin restorasyonu Türkiye'nin katkıları ile gerçekleştirmişti. Osmanlı döneminde, şimdiki Bulgaristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, hamam, köprü, türbe gibi tarih eser niteliğinde yapılar inşa edilmiştir. Bulgaristan'daki tarihi vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz.
    •  Bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. Bulgar dostlarımızla restorasyon sırasındaki iş birliğini Bulgaristan'daki ibadethaneler için de sürdürebileceğimizi düşünüyoruz. Bu projenin diğer projelere ilham olmasını diliyorum. Taş Yapı'yı mimarından işçisine kadar tebrik ediyorum.

    BORİSOV: 2018'DE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCAMAMIZ LAZIM

    Törende Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da konuştu.  Borisov "2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım" dedi.

    YILDIRIM: HOŞGÖRÜNÜN EN GÜZEL NUMUNESİ

    Yıldırım da "Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir. Burada yaşatmakta olduğumuz sadece bu önemli tarihi ve dini mekanı (Demir Kilise) ihya etmek değil, anı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum" dedi.

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    Etiketler:
    Tören, Demir Kilise, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Boyko Borisov, İstanbul, Balat
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