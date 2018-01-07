Balat'taki 'Demir Kilise' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 7 yıllık restorasyonun ardından Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi törenle açıldı.

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

'İSTANBUL'UN GÜZELLİĞİNE KATKI YAPIYOR'

Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum.

Bulgaristan'ın bu dönem farklı konumu da var. AB Dönem Başkanlığı şu anda kendilerinde. Muhammed Enes Yıldırım Balat'taki 'Demir Kilise' 7 yılın sonunda aslına döndü 5

Son dönemde, ülkemizde Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçeada'daki Aya Nikola Kilisesi, İskenderun'daki Süryani Katolik Kilisesi, Diyarbakır'daki Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep'teki Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda'daki Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı'daki Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 14 ibadethane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise bu işin finalidir, son örneğidir.

'HERKESİN ÖZGÜRCE İBADETİNİ YAPABİLMESİNİ TEMİN ETMENİN DEVLETİN SORUMLULUĞUNDA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

İstanbul Demir Kilise'deki ibadet özgürlüğü ile Filibe Muradiye Camisi'ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz. Onun için değerli dostum Boyko'nun bugün Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş kardeşimizi de buraya getirmiş olması, o da aslında bu sürece pozitif katkı sağlamıştır." Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda daha güzel görüntülere hep birlikte tüm dünyada şahit olacağız.

'TÜRKİYE RESTORASYON ALANINDA OLDUKÇA BİLGİLİ VE TECRÜBELİDİR'

Türkiye restorasyon alanında oldukça birikimli ve tecrübeli bir ülkedir. © AFP 2017/ ANWAR AMRO Cumhuriyet döneminin ilk kilise inşaatı için Papa’dan onay çıktı

Bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. Bulgar dostlarımızla restorasyon sırasındaki iş birliğini Bulgaristan'daki ibadethaneler için de sürdürebileceğimizi düşünüyoruz. Bu projenin diğer projelere ilham olmasını diliyorum. Taş Yapı'yı mimarından işçisine kadar tebrik ediyorum.

BORİSOV: 2018'DE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCAMAMIZ LAZIM

Törende Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da konuştu. Borisov "2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım" dedi.

YILDIRIM: HOŞGÖRÜNÜN EN GÜZEL NUMUNESİ

Yıldırım da "Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir. Burada yaşatmakta olduğumuz sadece bu önemli tarihi ve dini mekanı (Demir Kilise) ihya etmek değil, anı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum" dedi.