Soylu: Türkiye-İran sınır duvarının yüzde 50'si tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarına ilişkin "İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde gerek düzensiz göç, gerek teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır" dedi.
Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile geldiği Iğdır'da, Türkiye-İran sınırındaki Subaşı Karakolu'nu ziyaret ederek Dilicu Sınır Bölgesi'ndeki güvenlik duvarını inceledi. İncelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Soylu, İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürüyen, Iğdır'da 2 ve Ağrı'da da 3 etap gerçekleştirilen 'İran Sınır Duvarları' ile ilgili gelinen noktayı değerlendirmek ve süreç konusunda son gözlemleri gerçekleştirmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.
'ÖNEMLİ TEDBİRLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ALINMIŞ OLACAK'
Soylu, burada yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştuğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun birinci sebebi elbetteki terörle mücadele, ikinci sebebi kaçakçılıkla mücadele, üçüncüsü de düzensiz göçle mücadele. Bu konuda şunu büyük bir mutlulukla ifade etmek gerekir ki hem devletimizin büyüklüğü hem de kapasitesi açısından burada bu 144 kilometre olarak planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda yüzde 50'si tamamlanmış ve geçmiş durumdadır. Özellikle Iğdır'da bu yüzde 90'lar seviyesindedir. Üretim yüzde 70'lere kadar varmıştır. İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde ve özellikle diğer sınır entegre sistemiyle beraber bu bütünleştiğinde gerek düzensiz göç konusunda, gerekse teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması konusunda, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır."
Çalışmaların yürütülmesi sırasında İran'ın yapıcı tutum sergilediğini anlatan Soylu, "Tabii burada İran'ın da hakkını vermek gerekir. Bizimle uyumlu bir çalışmanın yapılması konusunda İran devleti ciddi bir kolaylayıcı tavır ortaya koydu. Bu konuda atılan adımlar, müştereken de atıldı. Burada sınır güvenliğinin sağlanmasına büyük bir katkı sağlayabilecek bu sonuçlar üretildi ve üretilmeye devam ediyor" diye konuştu.
Temmuz ve ağustos aylarında, güvenlik duvarının tamamen sona ermiş ve entegrasyonunun sağlanmış olacağına inancını dile getiren Soylu, "Bu, devletimizin gücü ve bu konudaki kararlığının ifadesidir çünkü çok az bir zaman önce hep beraber oturduk ve buna karar verdik. Gerek imalat ve gerekse proje açısından arkadaşlarımız ellerini çok çabuk tuttular. Hükümetimizin ayırdığı kaynaklar ve beraberindeki koordinasyonumuzda bu sağlanmış oldu." dedi.
'ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN SINIRINA ELEKTRONİK SİSTEM'
Bakan Soylu, Ardahan'da ise hem Ermenistan hem de Gürcistan sınırının bir bölümünde başka bir metotla sınır güvenliğini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi. Buradaki probleme değinen Soylu, şunları kaydetti: "Bunu kapattığınız anda burada hem terörist, hem kaçakçı hem de düzensiz göçmen veya göçmen kaçakçıları yeni bir yol, yeni bir yer bulmaya çalışıyor. Ona ait de tedbirlerimizi aldık. Zannediyorum bir iki ay içerisinde hem Ardahan'da buna yaklaşık bir adım atacağız. Orada şimdilik sınır duvarı yapmayacağız ama yine hem elektronik sistemleri devreye sokan adımlarımızı ve gelişmeleri de orada gerçekleştireceğiz. Kilis'te de yine o elektronik sisteme benzer yeni bir model ortaya koymaya çalışıyoruz."
Soylu, sınır güvenliği konusunda hem hükümet hem de bölgedeki yöneticilerin gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Çok kısa bir süreçte, çok uzun zamandan beri belki de sınırlarımızın problemi olan meseleyi çözebilme kabiliyetini ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra sağlıklı ve tedbirlerimizi çok daha iyi bir noktaya taşımış bir anlayışı burada gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Soylu, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.
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