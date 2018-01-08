Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Fıskiyeyi tapınak gibi kutsamak doğru değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek'in döneminde Ankara'ya yerleştirilen dinozor ve fıskiye ile ilgili konuştu. Tuna, kaldırılan 'eserlerin' kutsanacak bir yanının olmadığını belirtti ve "Onu böyle tapınak gibi kutsamak da doğru değil diye düşünüyorum" dedi.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Yatay mimari Sayın Cumhurbaşkanının en önem verdiği konulardan birisi. Siz bu konuda ne yapacaksınız?

İmar çalışmalarımızda bunu dikkate alıyoruz. Geçmişe yönelik yapılanlara karşı bir şey var mı? Yok. Ölen ölmüş, mezardan çıkaracak halin yok. Ölmediyse, yani proje aşamasındaysa bunu dikkate alıyoruz.

Ankara’da trafik soruna yönelik neler yapılacak?

Ankara metropoller içerisinde trafiği sıkıntısı bakımından en az olan şehirlerden birisi. Ankara’da bir yerden bir yere gitmek için randevu verme ve saat verme imkanı var. Bu yeterli mi? Hayır, nüfus artıyor, yeni araç sayısı artıyor, ulaşım imkanlarının daha rahat olması gerekiyor. Hayat hızlanmaya başladı. Bu hızlı hayata ayak uydurmak için ulaşımın da ona ayak uydurması gerekiyor. Trafik sorunun asgariye indirmek nasıl olur? Toplu ulaşımla, metro hatlarının çoğaltılmasıyla olur, ulaşımda rahatlama böyle.

Yok, çünkü planlama öyle değil. Trafiğin bir şeridini bisiklet yolu olarak ayırdığımızda, nasıl olacak bilemiyorum. (Var mı böyle bir çalışma) Çalışmak için öyle bir talep olması lazım. Ankara’nın tüm semtlerinde bisiklet yolu çok rasyonel olmayabilir çünkü. Ankara düz bir alanda değil. Bazı ilçeler düz ama Çankaya’nın, Keçiören, Mamak’ın bazı bölgelerinde çok rahat değil. Bazı ilçelerde kullanılabilir. Planlama yaparken bunu böyle yapmışlar. Bir defa bizim insanımız yürümeyi pek sevmiyor, otoparka araba koymayı sevmiyoruz. Mümkün olsa 3’üncü kata arabayla çıksak diye düşünüyoruz. Arabayı en yakın yere nasıl koyarız diye bakıyoruz. Merdiveni sevmiyoruz, asansör kullanıyoruz. İnşallah gelecek nesiller yürümeyi ve spor yapmayı, bisiklet kullanmayı daha çok severler.

ANKAPARK’ta son durum nedir? Referandum mu var?

Son durum şöyle, oraya giriş ücreti yüksek olursa işletme, hesap kitap işi bu. Giriş ücreti yüksek olursa bunu sübvanse edelim mi etmeyelim mi? Otobüsü sübvanse ediyoruz şu anda, ulaşımı sübvanse ediyoruz yıllık 400-500 bin lira sübvanse ediliyor. Çünkü bu sosyal bir mesela önemli bir ihtiyaç. Bunu sübvanse etmemiz gerekiyor, dünyada birçok ülkede böyle. 3 kişinin gideceği yere de otobüs göndermek zorundasın yani senin bu görevin. Onu sübvanse ediyoruz ama Ankapark’ın giriş ücretinin sübvanse edilip edilmemesini sorarız yüksek çıkarsa referandumla onu diyorum, onu sorarız. (Açılışı ne zaman olacak?) Orayı biz işletemeyeceğimiz için işletmeci firmanın tekliflerini bekliyoruz. O özel bir konu, ihtisas gerektiriyor. Onu öyle herkes rastgele işletemez.

Dinozorlar kalktı, fıskiye kalktı. Onların yerlerine başka bir şey gelecek mi?

Dinozorla ilgili oraya konmak için gelmedi. Ankapark’ın parçası o dinozorlar, onlar Ankapark’taki yerine taşındı. Ondan önce de başka bir şey vardı, o da kalktı, sonra dinozor geldi. Bu neye benziyor, inşaatın temelini atarken, doğramaların da siparişini verirsin, doğramalar gelir, doğramaları zamanı gelince asıl yerine koyarsın. Bu fıskiye ile ilgili de yanlış yorumlanacak bir şey yok. O gün sayın bakanların ziyaretinde korumalar, arabalar, trafik oldu, belediye önünde sıkıntı olunca kaldırdık. Böyle tarihi, kutsal bir durumu yok fıskiyenin. Dokunulmaz diye bir şey yok. Onu böyle tapınak gibi kutsamak da doğru değil diye düşünüyorum. Sonuçta fıskiye başka bir şey yok.