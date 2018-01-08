Afyonkarahisar'daki patlama davasında komutanlara hapis cezası

Afyonkarahisar'da 2012 yılında 25 askerin hayatını kaybettiği, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin davada karar açıklandı.
Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde askeri mahkemelerin kapatılmasıyla yeniden görülen davada tutuksuz sanıklar; dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkam Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı mühimmat deposunda 6 Eylül 2012 akşamı büyük bir patlama meydana gelmiş, 25 asker yaşamını yitirirken, 11 asker yaralanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede patlamanın kaza nedeniyle meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştı.
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