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    Selçuk İnan

    Selçuk İnan'ın S8 davasında karar çıktı

    © AP Photo/ Darko Bandic
    Türkiye
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    Galatasaraylı Selçuk İnan, Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisinin de `S8' markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu iddia ederek S8'i kullanan Samsung'a dava açtı. `S8' marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti: "Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir."

    Selçuk İnan
    © AP Photo/ Darko Bandic
    Selçuk İnan: Samsung S8 imha edilsin
    Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un çıkardığı S8 modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

    Samsung'un S8 ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde S8 şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10.000 TL maddi, 100.000 TL manevi toplam 110.000 TL tazminatı, Samsung'un 8 Haziran 2017'den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

    İHTİYATİ TEDBIR KARARINA RET

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan'ın S8 markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Selçuk inan'ın Türk Patent Enstitüsü'nden S8 markasını 2013'te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan'dan önce S8 markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010'da tescil ettirdiğini kaydetti.

    Selçuk İnan
    © AP Photo/ Darko Bandic
    'Selçuk İnan, Samsung'a dava açabilir'
    'KELİMELER VE SAYILAR KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL'

    Samsung'un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

    "Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."

    Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

    4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRMİŞTİ

    Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın '07', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi 4 yıl önce `S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirmişti.


    Etiketler:
    S8, Samsung, Selçuk İnan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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