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    Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul'da ihale süreci başladı, sondaj çalışması için ilk kazma vuruldu

    Türkiye
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    Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 km uzunluğunda olacak.

    Kanal İstanbul projesi
    © AA/
    Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu
    Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci başlatıldı. Hazırlanan 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

    Projeden çıkan hafriyatla Marmara Denizi'ne 3 grup ada yapılması planlanıyor. Birinci grup ada 186 hektar olacak. İkinci grup ada 155 hektar olacak. Üçüncü grup ada 104 hektar alanı kaplayacak. Çıkan hafriyatın kalanı Karadeniz kıyısının doldurulmasında ve Terkos Gölü'nün olduğu bölgeye yeni kıyı yapımında kullanılacak.

    65 MİLYAR TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

    Kanal İstanbul
    Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 yeni ada yapılacak
    Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28.6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6.5 km) ve Avcılar (3.1 km) ilçe sınırları içinde.

    Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.

    YAT LİMANLARI YAPILACAK

    Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4.8 kilometre uzunluğunda olacak. 1500 hektar alana lojistik merkez kurulacak. 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200 ile Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.

    HAYVAN KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLECEK

    Kanal İstanbul
    Kanal İstanbul'un ayrıntıları netleşti
    Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşımı sağlanacak. Yabani hayvanların geçişi için de ayrıca 6 köprü inşa edilecek. Köprüler dışında kanal içerisinde acil durum rıhtımları da olacak. Dalgakıranlar, fenerler ve Karadeniz ile Marmara Denizi'nde bekleme alanları inşa edilecek. Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergahın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporu hazır. Plana yeşil alanlar, kentsel çalışma alanları, korunacak alanlar işlendi. Yapı sınırlaması getirilecek. Korunacak alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atıksu ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları alanları işlendi.

    PROJEDEN EN FAZLA ETKİLENECEK ALAN ŞAHİNTEPESİ

    Güzergahın 12 kilometresi Sazlıdere, 8 kilometresi ise Küçükçekmece Gölü'nden geçiyor. Bir kilometrelik alan ise orman. Geri alan 23 kilometrekarelik alan kamulaştırılacak. Projeden en fazla etkilenecek alan 35 bin kişinin yaşadığı Şahintepesi.

    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Marmara Denizi, İstanbul
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