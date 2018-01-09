İmam hatip öğretmeninden tepki çeken paylaşım: Zina edecek kadar yaşı büyük, evlenmeye gelince küçük

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., "Ergenlik çağına erişmeyen kızların sevgilisi olabildiğini" belirterek, "Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük" ifadesini kullandı.

© Fotoğraf: DHA Mesajları tepki çeken felsefe öğretmenini destekleyen meslektaşına da soruşturma

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., ‘#SaldıranlarSamimiDeğiller' başlığı altında şunları yazdı:

"Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)."

'KÜRTAJ İÇİN KAÇ YAŞINDA DOKTORA GELENLER VAR HABERİN VAR MI?'

DHA'nın haberine göre, Cihad Ç.'nin paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şu anda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M….ciğim?" yazdı.

Kısa bir süre önce Konya'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açığa alınmıştı. Harmancı, Twitter'daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı.