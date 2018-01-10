Erdoğan: UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğer bugün 600 yıl çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Osmanlı ile ilgili yüzümüzü kızartacak en küçük bir olumsuzluk yoksa, bunun sebebi devletin adalet üzere yönetilmiş olmasıdır.” pic.twitter.com/NEiEksMcRA