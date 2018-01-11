AK Parti kulisi: 'Bahçeli hızlı pozisyon değiştiriyor, kimin kazançlı çıktığına bakılmalı'

TEMKİNLİ YAKLAŞANLAR VAR
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, parti içerisinde Bahçeli’nin açıklamasına olumlu bakanların yanı sıra temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. AK Parti kulislerinde, MHP liderinin, bu hamleyle, kendi partisine yönelik hedefleri olduğu değerlendiriliyor. Bahçeli’nin MHP’de çözülmenin önüne geçebileceği, partinin iktidarla ittifakının tabandaki kaymayı önleyeceği konuşuluyor.
'ATAMA, TAYİN TALEPLERİ'
İNİSİYATİF ALABİLİR
MHP’nin başkanlık sistemini içeren anayasa referandumu öncesindeki gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik desteğini erken açıklamasının, bu süreçte uyum çalışmalarında inisiyatif alma amacı taşıdığı da değerlendiriliyor. MHP’nin bu süreçte, talep ve isteklerinin yasal düzenlemelere girmesini sağlayacağı, özellikle seçim ittifakı konusunda, partinin isteklerinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.
HEM BARAJ HEM HAZİNE KAZANCI
ÇEKİNCE: KÜRTLERLE BAĞLAR KOPAR
Ancak AK Parti içinde MHP’nin desteğine temkinli yaklaşanlar da var. ‘MHP Genel Başkanı’nın, Türk siyasetinin kritik dönemlerinde aldığı kararlarla hızlı pozisyon değiştirdiği ve bundan kimin yararlı çıktığına bakılması gerektiği’, konuşulan çekincelerden biri.
Bu iş birliğinin Kürtlerle olan bağı tamamen koparacağını düşünenler de bulunuyor.
Kulislerde, Bahçeli’nin son açıklamalarının, tabanın çözülmesini önleyemeyeceği görüşleri de dile getiriliyor. MHP tabanının, ‘AK Parti’nin her ihtiyaç duyduğunda farklı kesimlerden partner edinmesi nedeniyle iktidara güvenmediği’ yorumları yapılıyor.
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