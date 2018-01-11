AK Parti kulisi: 'Bahçeli hızlı pozisyon değiştiriyor, kimin kazançlı çıktığına bakılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinin ardında kulislerde MHP liderinin 'hızlı pozisyon değiştiren birisi olduğu' ifade edilirken, bu durumdan kimin kazançlı çıkacağına ilişkin trıtşmalra başladı.

© AA/ Binnur Ege Gürün Yetkin: Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım

Türkiye'nin siyasi tarihinde görülmeyen bir şekilde bir partinin genel başkanı, diğerine açık bir şekilde desteğini sundu. Bahçeli'nin desteğinin ardından AK Parti kulisleri de hareketlendi. Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme açıklamasını beklenenden önce yapmasının, birden fazla nedeni olduğu konuşuluyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞANLAR VAR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, parti içerisinde Bahçeli’nin açıklamasına olumlu bakanların yanı sıra temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. AK Parti kulislerinde, MHP liderinin, bu hamleyle, kendi partisine yönelik hedefleri olduğu değerlendiriliyor. Bahçeli’nin MHP’de çözülmenin önüne geçebileceği, partinin iktidarla ittifakının tabandaki kaymayı önleyeceği konuşuluyor.

'ATAMA, TAYİN TALEPLERİ'

AK Parti ve MHP’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan ve Anayasa referandumuyla süren işbirliğinin, MHP tabanının iktidara yönelik taleplerini arttırdığı, atama, tayin, ihale gibi konularda isteklerinin olduğu belirtiliyor. Ancak Bahçeli söz konusu desteği açıklarken böyle bir isteğin 'ahlaksızlık' olacağını söylemişti.

İNİSİYATİF ALABİLİR

MHP’nin başkanlık sistemini içeren anayasa referandumu öncesindeki gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik desteğini erken açıklamasının, bu süreçte uyum çalışmalarında inisiyatif alma amacı taşıdığı da değerlendiriliyor. MHP’nin bu süreçte, talep ve isteklerinin yasal düzenlemelere girmesini sağlayacağı, özellikle seçim ittifakı konusunda, partinin isteklerinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

HEM BARAJ HEM HAZİNE KAZANCI

MHP, seçim ittifakının partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak, bir çatı altında yapılmasını ve seçimlerden sonra iki ayrı yapı olarak siyasi hayata devam etmesini istiyor. Böylece hem baraj hem de Hazine yardımı gibi konularda geçmişteki örtülü ittifaklardan farklı olarak kazançlı çıkmayı planlıyor.

ÇEKİNCE: KÜRTLERLE BAĞLAR KOPAR

Ancak AK Parti içinde MHP’nin desteğine temkinli yaklaşanlar da var. ‘MHP Genel Başkanı’nın, Türk siyasetinin kritik dönemlerinde aldığı kararlarla hızlı pozisyon değiştirdiği ve bundan kimin yararlı çıktığına bakılması gerektiği’, konuşulan çekincelerden biri.

Bu iş birliğinin Kürtlerle olan bağı tamamen koparacağını düşünenler de bulunuyor.

Kulislerde, Bahçeli’nin son açıklamalarının, tabanın çözülmesini önleyemeyeceği görüşleri de dile getiriliyor. MHP tabanının, ‘AK Parti’nin her ihtiyaç duyduğunda farklı kesimlerden partner edinmesi nedeniyle iktidara güvenmediği’ yorumları yapılıyor.