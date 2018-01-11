Sağlık Bakanı Demircan: Gripte daha iyi durumdayız

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız" dedi.
'19 YILDIR ÇOCUK FELCİ YOK'
Aşıdaki alüminyumun zararlı olduğu iddialarıyla ilgili Bakan Demircan, şunları söyledi:
"Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum DSÖ’nün kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır. Aşılarımızın etkileri, yan etkileri ve riskleri tümüyle DSÖ ile birlikte takip edilip izlenmekte ve bir şey olduğunda derhal tedbir alınmaktadır. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir, bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Bizim aşı uygulamalarımızın hepsi bilimsel denetim altındadır."
#Canlı: Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, #AAEditörMasası'nda soruları yanıtlıyor https://t.co/vynIyhDoK3— AA Canlı (@AACanli) 11 Ocak 2018
'ANTİBİYOTİK KONUSUNDA MEDYANIN KATKISIYLA BAŞARI SAĞLANDI'
Sağlık Bakanı Demircan, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" diye konuştu.
'55.000 PERSONEL ALINACAK'
'PERSONEL REJİMİ'
Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)