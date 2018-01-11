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    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.

    Sağlık Bakanı Demircan: Gripte daha iyi durumdayız

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çocuklarına aşı yaptırmayı redden aileler hakkında "Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı" dedi. Demircan, Türkiye'nin gripte geçmiş yıllara göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız" dedi.

    '19 YILDIR ÇOCUK FELCİ YOK'

    Grip-Doktor
    © AA/ Arşiv
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    Demircan, aşılamanın önemine dikkat çekerek, "19 yıldır bizim çocuk felci vakamız yok. Çocuk felciyle, rahatsızlığıyla düçar olmuş çocuğumuz yok. Bu, fevkalade sevindirici bir şey" ifadelerini kullandı.

    Aşıdaki alüminyumun zararlı olduğu iddialarıyla ilgili Bakan Demircan, şunları söyledi:

    "Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum  DSÖ’nün kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır. Aşılarımızın etkileri, yan etkileri ve riskleri tümüyle DSÖ ile birlikte takip edilip izlenmekte ve bir şey olduğunda derhal tedbir alınmaktadır. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir, bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Bizim aşı uygulamalarımızın hepsi bilimsel denetim altındadır." 

    'ANTİBİYOTİK KONUSUNDA MEDYANIN KATKISIYLA BAŞARI SAĞLANDI'

    ağrı kesici, ilaç
    © Flickr/ Derek K. Miller
    'Antibiyotik direnci nedeniyle 10 milyon kişi ölecek'
    Antibiyotik kullanımına ilişkin Demircan, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız" ifadelerini kullandı. Demircan, konuyla ilgili, "Akılcı antibiyotik kullanımı kampanyamız da var. Bu konuda medya da bize destek veriyor ve destekçi oluyor. Medyanın da katkısıyla yüksek de başarı sağlandı"dedi.

    Zika virüsü
    © REUTERS/ Iqro Rinaldi
    ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
    'ZİKA, TÜRKİYE'DE YENİ GÖRÜLÜYOR'

    Sağlık Bakanı Demircan, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" diye konuştu.

    '55.000 PERSONEL ALINACAK'

    Çelik-işçi
    © AP Photo/ Matt Dunham
    Taşeron işçiler, haklarından feragat ederse kadroya alınacak
    Sağlık Bakanı Demircan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27.000 ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9000 civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36.000. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10.000 işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9.000 kontenjan verildi. Yaklaşık 55.000 doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." dedi.

    'PERSONEL REJİMİ'

    Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Gribal enfeksiyon, Ahmet Demircan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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