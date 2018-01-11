Balona rövaşata çeken adam: Düşünce sinirlendim, omzumla vurdum

Balona rövaşata çekmeye çalıştığı an güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada çok konuşulan Gülbey Türkücü, "Sırt üstü yere düştükten sonra balon üzerime düştü. Sinirlendiğim için bu kez omzumla balona vurdum" dedi.

© Fotoğraf: Twitter Balona rövaşata atan adam hastaneye kaldırıldı

Türkücü'nün balona rövaşata çektiği video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Ancak, daha sonra Türkücü'nün ailesi bir televizyon programına bağlanarak çocuklarının bir süredir kayıp olduğunu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Daha sonra bulunan Türkücü madde bağımlılığından Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne yatırıldı. 50 gün tedavi gördükten sonra ailesi tarafından memleketi Elbistan’a götürüldü. Elbistanspor’un kadrosuna kattığı Türkücü artık kulübün sosyal tesisinde kalıyor.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, evden kaçarak memleketi Elbistan’dan Ankara’ya gittiğini, Kızılay’da gezerken balona denk geldiğini söyleyen Türkücü, şöyle konuştu:

“Ailevi problemlerden dolayı evi terk edip Ankara’ya gittim. 20 gün dışarıda yattım. Kızılay’da bir pastane vardı. Geceyi pastanenin arkasında geçirdim.

'DAHA SONRA KALKTIM, YOLUMA DEVAM ETTİM…'

Yolda yürürken birden bire önüme bir balon çıktı. Ayağımla önce balonu havalandırdım. Sonra balona vurmaya çalıştım, ama ayağım balona değmedi. O sırada ayakkabı ayağımdan çıktı. Ben sırt üstü yere düştükten sonra balon üzerime düştü. Sinirlendiğim için bu kez omuzumla balona vurdum. Daha sonra kalktım yoluma devam ettim.”

.@idrisemen özel haberi: Yolda balona röveşata yapmaya çalışırken bir anda gündem olan Gülbey Türkücü, Elbistanspor’a transferinin ardından ilk kez Hürriyet’e konuştu. https://t.co/rCsLyMzTyx pic.twitter.com/wrNXJvVL5n — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 11 Ocak 2018

'İYİ DÜŞÜNCELERLE YORUMLUYORUM'

Balona rövaşata deneme videosundan çok sonra haberdar olduğunu söyleyen Türkücü, “Balona rövaşata denemem insanlar tarafından çok beğenilmiş. Herkes benden bahsetmiş. İnsanların rövaşata videomu izlemelerini iyi düşüncelere yorumluyorum” diyor.

Gülbey Türkücü Elbistan Belediyespor’a transfer olmuş.

2018 uğurlu geldi Gülbey’e hayırlı olsun şimdiden.

Bundan sonra her hafta takibimizde olacak Elbistan Belediyespor.pic.twitter.com/5xDiMxDMQx — Hasan (@Hasan83285616) 6 Ocak 2018

'UYUŞTURUCUDAN ÇOK PİŞMANIM'

Okulu ve sporu bıraktıktan sonra uyuşturucuya başladığını, balona rövaşata videosundan sonra tedavi gördüğünü anlatan Türkücü şunları söyledi:

“2 sene uyuşturucu kullandım. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi oldum. Tedavi sürecimde annem yanımdaydı. Artık uyuşturucu defterini kapattım. Beni Ankara’dan buraya getirip takıma kazandıranlara teşekkür ediyorum. Tekrar futbol oynamak bana mutluluk veriyor. Ben uyuşturucuya yöneldim, şimdi çok pişmanım. Gençler uzak dursun."