ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı: Gülen konusunu aylarca konuşacağız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Fetullah Gülen'nin Türkiye'ye iadesi konusunda, "Bu devam eden tartışmayı, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca yoğun bir şekilde sürdürüyor olacağız" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnett ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve ilerleyen dönemlerde parlamentolar düzeyinde atılacak adımlar gündeme geldi.

Bozkır ve Kosnett'in görüşmesinde Irak, Suriye ve bölgede devam eden gelişmeler üzerine fikir alışverişi de yapıldı. Kosnett, burada yaptığı açıklamada, TBMM'nin Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Görüşmede, TBMM'nin ve Amerikan Kongresi'nin iki ülke ilişkileri üzerindeki rolünü konuşacaklarını anlatan Kosnett, "Amerikan Büyükelçiliği'nde, biz her gün 24 saat Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

© Sputnik/ ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır.

Öte yandan toplantı öncesinde Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin sorusu üzerine Kosnett, "Bu devam eden tartışmayı, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca yoğun bir şekilde sürdürüyor olacağız" diye konuştu.

'ÇOK YAKIN ÇALIŞIYORUZ'

Philip Kosnett, Türkiye ve ABD'nin imzaladığı suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde iade konusunun ele alındığını hatırlatarak, "Bizim Adalet Bakanlığımızın ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Amerikan tarafının bu konuyu takip etmesi noktasında gerekli bütün bilgileri aldığından emin olmak için çok yakın çalıştığını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.