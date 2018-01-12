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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme başlatıldı

    © AA/
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla gündeme gelen Halk Özel Hareketi Derneği hakkında inceleme başlatıldı.

    Halk Özel Harekat
    © Fotoğraf: Twitter
    TBMM gündemindeki 'Halk Özel Harekat', üye sayısını açıkladı
    İçişleri Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan 'Halk Özel Hareketi Derneği' hakkında bakanlığımızca ilgili mevzuatı gereğince gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.

    Yine bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımız da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."

    '7000 ÜYE'

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan ve kendilerine Halk Özel Harekatı (HÖH) adını veren derneğin başkanı Fatih Kaya bir yılda 22 ilde 7000 üyeye ulaştıklarını söylemişti. Kaya derneğin amacını şu sözlerle anlatmıştı: 

    "Bizler 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra 16 Temmuz sabahı meydanlarda nöbet tutarken kendimize ait küçük bir çadır kurduk. Sempati olsun diye HÖH, Halk Özel Harekat diye bir çadır kurduk. O anki o sempati deyin, heyecan deyin, o aşk deyin. İnsanlardan da isme yönelik güzel tepki gelmeye başlayınca dedik bunu devam ettirelim biz. 30 Kasım 2016'da kanunen de isminin sakıncalı olmadığını araştırdıktan sonra Halk Özel Harekat Derneği'ni Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kurduk."

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    Etiketler:
    Halk Özel Harekatı Derneği, İçişleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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