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    Şahin Alpay

    Şahin Alpay'ın avukatı tutukluluğa devam kararına itiraz etti

    © AA/ Ali Cevahir Aktürk
    Türkiye
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    Gazeteci Şahin Alpay'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne itirazda bulundu.

    Şahin Alpay ve Mehmet Altan
    © AA/
    AYM'nin tahliyesine hükmettiği Şahin Alpay ve Mehmet Altan için mahkeme 'tutukluluğa devam' kararı verdi
    Alpay'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra dün salıverilme taleplerinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği anımsatıldı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağının ifade edildiğine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

    "Ancak Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 58. maddesine göre Genel Kurul kararlarından yalnızca iptal ve itiraz başvurularına ilişkin olanlarının Resmi Gazete'de yayımlanma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yerine geçerek ihlale ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağına karar vermesi düşünülemez."

    Şahin Alpay
    © AA/ Ali Cevahir Aktürk
    Şahin Alpay: Neyim kalmış ki müebbetlik oluyorum?
    Dilekçede, tutukluluğun devamı kararının kaldırılması ve Şahin Alpay'ın salıverilmesi talep edildi.

    Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ile yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın durumunu yeniden değerlendirmiş ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi (AYM), Zaman gazetesi, Şahin Alpay, İstanbul
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