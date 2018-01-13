CHP'de gözler İstanbul kongresinde

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleniyor. İl başkanlığı için Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu yarışıyor.

Sabah erken saatlerden itibaren delegeler Bostancı Gösteri Merkezi'ne gelmeye başladı. Kongreye milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılıyor.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı. Üzerinde Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fotoğrafı ve “Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim” yazısının bulunduğu pankart da yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için il başkanı Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. Kongrede, 654 delege oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kongrede bir konuşma yapacak.

'KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR' İDDİASI

Öte yandan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında son kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canbolat’ı destekleyenler 'Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi' diyor. İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canbolat’ın performansından memnun olanlar 'Canbolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

Bir CHP İstanbul delegesine 'Kimi destekliyorsunuz, neden?' diye sordum. 'Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir' karşılığını aldım."