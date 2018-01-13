İstanbul'da yeni imar yönetmeliği: Belediyeler yapıların estetiği konusunda 'yetkili' olacak

Yeni yönetmelikte eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartı getirildi. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek.
1 ARTI 0 DAİRELERE YASAK
Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. Bundan böyle İstanbul'da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. En küçük daireler, 1 artı 1 olacak.
Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili düzenlemeye göre de uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.
Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.
'BELEDİYELER YAPILARIN ESTETİĞİ KONUSUNDA YETKİLİ'
AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Temel Başalan, yeni imar yönetmeliğinin birçok yenilik getirdiğini söyledi.
Başalan, İstanbul için fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşmanın sağlanabilmesi, ilçe belediyelerinde uygulamada karşılanan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde İstanbul İmar Yönetmeliği'nin hazırlandığını kaydetti.
Bu kapsamda, önemli değişikliklerin hayata geçirileceği bir yönetmeliğin oluştuğunu ifade eden Başalan, "Tanımlar bölümüne asansör tescil belgesi, iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklendi. Yapıların estetiğinde belediyelerin yetkisi, otopark uygulamaları ve raylı sistem güzergahları, köprülü geçişler ve sarnıç başlıkları eklendi" diye konuştu.
Ayrıca bu hususlarda yeni düzenlemeler yapıldığına işaret eden Başalan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İfraz ve tevhid, parsele ilişkin hükümler, binalara kot verilmesi ve kademe, bahçe tesviyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı piyesleri ve ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatılar, saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar da İstanbul ölçeğinde değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir."
Başalan, "Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşümü ve uygulamayı kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler getirilmiştir. Belediye meclisimizce kabul edilen imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yeni imar yönetmeliğinin, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
'ESTETİK KONULARINI CİDDİ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR'
Hacıalioğlu, emsal dışı alanlar için getirilen düzenlemelerin doğru olduğunu, toptan retçi olmadığını vurgulayarak, imar yönetmeliğinin tepeden tırnağa gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.
'HALK VE BELEDİYELERİN BEKLEDİĞİ BİR YÖNETMELİKTİ'
"Emsal içi ve emsal dışı alanlar net olarak belirlenmiştir" diyen Diler, "Yeşil çatı sadece bir tanımdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri göz önünde bulundurularak hazırlamıştır. Akaryakıt istasyonlarına yaklaşım 40 metreden 30 metreye düşürülmüştür. Bu İstanbul halkı ve belediyelerin beklediği bir yönetmelikti. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanı Gümüşdağ, oylamaya geçti. CHP'lilerin ret oyu verdiği yeni imar yönetmeliği, oy çokluğu ile kabul edildi.
Yeni imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.
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