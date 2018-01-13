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    İstanbul / İnşaat

    İstanbul'da yeni imar yönetmeliği: Belediyeler yapıların estetiği konusunda 'yetkili' olacak

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo/ Mark Lennihan
    İmar yönetmeliği değişiyor: Stüdyo daireler artık yasak
    Saraçhane'de gerçekleşen Meclis oturumunda, İstanbul İmar Yönetmeliği ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı oturumda görüşülen yeni imar yönetmeliğiyle İstanbul'daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi.

    Yeni yönetmelikte eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartı getirildi. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek.

    1 ARTI 0 DAİRELERE YASAK

    Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. Bundan böyle İstanbul'da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. En küçük daireler, 1 artı 1 olacak.

    Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili düzenlemeye göre de uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

    Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.

    'BELEDİYELER YAPILARIN ESTETİĞİ KONUSUNDA YETKİLİ'

    İstanbul - Boğaziçi - Dolmabahçe Camii
    © REUTERS/ Marius Bosch
    İstanbul için yatay imar planı
    Yeni imar yönetmeliği konusunda partilerin yetkili isimleri de görüşlerini dile getirdi.

    AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Temel Başalan, yeni imar yönetmeliğinin birçok yenilik getirdiğini söyledi.

    Başalan, İstanbul için fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşmanın sağlanabilmesi, ilçe belediyelerinde uygulamada karşılanan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde İstanbul İmar Yönetmeliği'nin hazırlandığını kaydetti.

    Bu kapsamda, önemli değişikliklerin hayata geçirileceği bir yönetmeliğin oluştuğunu ifade eden Başalan, "Tanımlar bölümüne asansör tescil belgesi, iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklendi. Yapıların estetiğinde belediyelerin yetkisi, otopark uygulamaları ve raylı sistem güzergahları, köprülü geçişler ve sarnıç başlıkları eklendi" diye konuştu.

    Ayrıca bu hususlarda yeni düzenlemeler yapıldığına işaret eden Başalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İfraz ve tevhid, parsele ilişkin hükümler, binalara kot verilmesi ve kademe, bahçe tesviyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı piyesleri ve ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatılar, saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar da İstanbul ölçeğinde değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir."

    Başalan, "Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşümü ve uygulamayı kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler getirilmiştir. Belediye meclisimizce kabul edilen imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yeni imar yönetmeliğinin, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    'ESTETİK KONULARINI CİDDİ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR'

    Adalar
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
    Adalar için yeni imar planı: Kıyılar yapılaşmaya açılacak, nüfus artacak
    CHP Meclis Grubu adına konuşan Esin Hacıalioğlu da düzenlemelerdeki birçok nokta nedeniyle ret oyu verdiklerini belirtti. İmar yönetmeliğine konulan "Yeşil Çatı" ibaresinin nasıl olması gerektiğinin açıklanmadığını anlatan Hacıalioğlu, "Akaryakıt istasyonlarına olan mesafe 10 metre daha kısaltılmıştır. Bu yaklaşım tehlikelidir. Kotun yoldan yana alınması doğru değildir. Kot parselin orta noktasıdır. Dolayısıyla kotun eğime göre değil, parselin ortasına göre alınması gerekirdi. Yapıların estetiğinin nasıl olacağının belediyelerin müdahalesine bırakılmasını da doğru bulmuyoruz. Güzel görünüm, neye ve kime göre güzel. Onun için estetik konularını çok ciddi düşünmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Hacıalioğlu, emsal dışı alanlar için getirilen düzenlemelerin doğru olduğunu, toptan retçi olmadığını vurgulayarak, imar yönetmeliğinin tepeden tırnağa gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

    'HALK VE BELEDİYELERİN BEKLEDİĞİ BİR YÖNETMELİKTİ'

    Muğla, tatil
    © AA/
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    Eleştirilere cevap veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler de imar yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planları doğrultusunda uzun süre çalışılarak hazırlandığını belirtti.

    "Emsal içi ve emsal dışı alanlar net olarak belirlenmiştir" diyen Diler, "Yeşil çatı sadece bir tanımdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri göz önünde bulundurularak hazırlamıştır. Akaryakıt istasyonlarına yaklaşım 40 metreden 30 metreye düşürülmüştür. Bu İstanbul halkı ve belediyelerin beklediği bir yönetmelikti. Hayırlı olsun" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanı Gümüşdağ, oylamaya geçti. CHP'lilerin ret oyu verdiği yeni imar yönetmeliği, oy çokluğu ile kabul edildi.

    Yeni imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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    Etiketler:
    İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul, Türkiye
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