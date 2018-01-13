Prof. Sözüer: AYM'nin kararına uymama devletin hukuki otoritesi ile yargı itibarını ağır sarsar

'Tahliye talebini yerine getirmenin kanunen mümkün olmadığı' görüşünü karar metnine geçiren ve 'tutuklama veya tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda gerekçe yazılırsa ihsas-ı rey (karardan önce görüş belirtme) söz konusu olduğunu' iddia ederek AYM’yi eleştiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kişisel Twitter adresinden değerlendiren Sözüer, şu ifadeleri kullandı:
"Anayasa Mahkememizi, idareye, suç düzenleme yetkisini uygun görmesi; çocuk cinsel istismar suçunu ceza çok diye iptal etmesi, tutuklamada esasa çok girmesi gibi konularda eleştiriyoruz. Ama! Kararına uymama ve sistemli rencidesi, devletin hukuki otoritesiyle yargı itibarını ağır sarsar.”
Anayasa Mahkememizi— Adem Sözüer (@AdemSozuer) 13 Ocak 2018
İdareye,suç düzenleme yetkisini uygun görmesi;Çocuk cinsel istismar suçunu,ceza çok diye iptal etmesi
Tutuklamada esasa çok girmesi,gibi konularda eleştiriyoruz
Ama!
Kararına uymama ve sistemli rencidesi,Devletin hukuki otoritesiyle yargı itibarını ağır sarsar
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