TSK'dan Afrin'e yoğun topçu atışı

© AA/ Halit El Meri Afrin'den Hatay Hudut Karakolu'na taciz ateşi

AA'nın haberine göre Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, 03.30 civarında PYD'nin birçok mevzisini vurdu. TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Bu arada dün sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.