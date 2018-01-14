CHP İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek, 'PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma açıldı.

© AA/ Serhat Çağdaş Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: El ele çıkıp AK Parti faşizmini yok etmeye gideceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

KAFTANCIOĞLU: BİR DOKTOR VE ANNEYİM, TERÖRÜ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DAİMA LANETLEDİM

Hakkında soruştuma açıldığı bilgisinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır" dedi.

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) January 14, 2018

​KAFTANCIOĞLU'NDAN ATATÜRK PAYLAŞIMI

Kaftancıoğlu ayrıca, "Bir kadın bütün dünyayı değiştirebilir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve hepimizin annesi #ZübeydeHanım’ı saygı ile anıyorum" diyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını paylaştı.

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) January 14, 2018

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