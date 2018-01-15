Selvi: AİHM, Türkiye'yi Avrupa Konseyi'ne taşıyabilir

Selvi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararına direnip Altan ve Alpay'ı tahliye etmemiş olmasını "Altan, Alpay kararında AİHM’ye dikkat" başlıklı köşesine taşıdı.

"Dikkat çekmek istediğim bir nokta var" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Anayasa Mahkemesi’nin kararını tartışırken bir yandan da kendimizi AİHM’den çıkacak karara hazırlayalım. Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın başvuruları AİHM’nin gündeminde. Eğer mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin, ”Etkili bir yol” olmadığını gerekçe göstererek, tahliye kararı verirse o zaman ne yapacağız? Hatırlarsanız FETÖ‘cüler başvurduğunda, AİHM, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi‘nin bireysel başvurularda “etkili bir yol” olduğunu belirterek reddetmişti. Ayrıca tutukluluk devam eden bir mağduriyet kapsamına girdiği için parasını ödeyip uygulamayacağımız kararlardan biri değil. Ayrıca Loizidou davasında tanımadığımız Güney Kıbrıs Rum kesimine 1 milyon 120 bin Euro tazminat ödemek zorunda kalmıştık. Tüm bunları göze alıp, AİHM kararını da uygulamadığımız takdirde, AİHM’nin Türkiye’yi, Avrupa Konseyi’ne taşıması tehlikesinden söz ediliyor. Tamam Anayasa Mahkemesi’ni çarmıha gerelim ama AİHM’ye de bir cevap hazırlayalım.