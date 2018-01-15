Demirtaş: Adaylığım için imza kampanyası yapmak doğru değil

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongre’de aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş’ın kararının ardından ise tartışmalar başladı ve bazı seçmenler Demirtaş’ın tekrar adaylığı için imza kampanyaları düzenledi.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Düzenlenen imza kampanyası ve benzeri kampanyaları 'doğru' bulmadığını belirten Demirtaş, bunların kongre hazırlıklarına da zarar vereceğini söyledi.

Demirtaş şunları belirtti:

Eş Başkan adaylığım konusunda öneri yapan bütün partililerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak adaylığım ile ilgili imza kampanyası vs yapmak doğru olmaz. Çünkü ben aday olmak istesem bunun önünde ne resmi ne de fiili engel yoktur.

1- Eş Başkan adaylığım konusunda öneri yapan bütün partililerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak adaylığım ile ilgili imza kampanyası vs yapmak doğru olmaz. Çünkü ben aday olmak istesem bunun önünde ne resmi ne de fiili engel yoktur. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 14 Ocak 2018

Partililerimizin ve dostlarımızın bu dayanışmasını saygıyla karşılıyorum. Ancak kongreye doğru giderken, güçlü kongre hazırlıklarına zarar verdiğinin de bilinmesini istiyorum.

2- Partililerimizin ve dostlarımızın bu dayanışmasını saygıyla karşılıyorum. Ancak kongreye doğru giderken, güçlü kongre hazırlıklarına zarar verdiğinin de bilinmesini istiyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 14 Ocak 2018

Sizlerden, güçlü alternatif Eş Başkan önerileri ile birlikte, partinin politikalarına yönelik öneriler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum.