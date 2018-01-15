Erdoğan: Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor

Ankara Kahramankazan'da Ciner Grubu’nun Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin hedeflerinden biri de ekonomimizdi. Türk milleti, ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışında konuşuyor https://t.co/NnuJfzvYYO— AA Canlı (@AACanli) 15 Ocak 2018
- 2017 ihracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktık. 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile geleceğe çok daha güçlü bakıyoruz.
'IMF BİZDEN BORÇ İSTER HALE GELDİ'
- 23.5 milyar dolar IMF borcu ile ülkeyi teslim aldık. 2013'te borcumuzu sıfırladık, IMF bizden borç ister hale geldi.
'SIRADAN BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ'
- Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi engelleyemeyecekler. Bazıları bize bazı akıllar veriyor, "E Türkiye de artık yerini konumunu bilsin" diyor. Biz Türkiye'yiz ya, biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Bu millet tarih yazmış bir millet.
'OBÜSLERLE VURUYORUZ, VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
- Kıçı kirli bazıları sınırda bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kendi kararımızı verdik, şu anda da operasyonlar devam ediyor. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar.© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
'İSTENMEYEN HADİSELERDEN BİZ SORUMLU OLMAYALIM'
- Müttefikimiz dediğimiz bir ülke sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? ABD'nin artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini ifade etmelerinden memnuniyet duyarız. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğini söylüyorsa bu bizim için anlamlıdır. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze destek veririz. ABD bir terör ordusunu kurduğunu açıklamıştır, bize düşen de bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır. Aksi takdirde istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız.© REUTERS/ Goran Tomasevic
'OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım.” pic.twitter.com/EvjxwBZ6tA— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 15 Ocak 2018
'KALLEŞLER ORDUSU'
'GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR'
- Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz. Gün doğmadan neler doğar, hep birlikte bakıp göreceğiz.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)