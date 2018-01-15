Kayıt
17:20 15 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    12720

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" dedi. Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekti.

    Ankara Kahramankazan'da Ciner Grubu’nun Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin hedeflerinden biri de ekonomimizdi. Türk milleti, ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi.

     

    • 2017 ihracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktık. 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile geleceğe çok daha güçlü bakıyoruz. 

    'IMF BİZDEN BORÇ İSTER HALE GELDİ'

    • 23.5 milyar dolar IMF borcu ile ülkeyi teslim aldık. 2013'te borcumuzu sıfırladık, IMF bizden borç ister hale geldi.

    'SIRADAN BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ'

    • Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi engelleyemeyecekler. Bazıları bize bazı akıllar veriyor, "E Türkiye de artık yerini konumunu bilsin" diyor. Biz Türkiye'yiz ya, biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Bu millet tarih yazmış bir millet. 

    'OBÜSLERLE VURUYORUZ, VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

    • YPG ABD
      © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
      ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon: 30 bin kişilik ‘Sınır Güvenlik Güçleri’ kuruyoruz
      Kıçı kirli bazıları sınırda bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kendi kararımızı verdik, şu anda da operasyonlar devam ediyor. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar.

    'İSTENMEYEN HADİSELERDEN BİZ SORUMLU OLMAYALIM'

    • DSG-YPG
      © REUTERS/ Goran Tomasevic
      Suriye: ABD'nin silahlı milis grubu kurma planı, toprak bütünlüğümüze yönelik açık bir saldırı
      Müttefikimiz dediğimiz bir ülke sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? ABD'nin artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini ifade etmelerinden memnuniyet duyarız. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğini söylüyorsa bu bizim için anlamlıdır. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze destek veririz. ABD bir terör ordusunu kurduğunu açıklamıştır, bize düşen de bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır. Aksi takdirde istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız.

    'OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR'

    • Öztürk Yılmaz
      © AA/
      CHP'den ABD'ye 'Sınır Güvenlik Güçleri' tepkisi
      30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur: "Teröristlerle aramızda durmayın." Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.

    'KALLEŞLER ORDUSU'

    • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
      © AA/
      Dışişleri'nden ABD'ye: Kararlı ve muktediriz
      Bu adamların biz cinsini iyi biliriz. Biz stratejik ortağınız isek, bize güven. Rakka'ya ordu gönderilecekse biz 2 tugay da göndeririz. 'Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor' dedim. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Nasıl kalleş, iki yüzlü olduğunu çok iyi tanıyoruz. Bu ordunun adı 'kalleşler ordusu'dur. İlk silah doğrultacak olan bu 30.000 kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir.

    'GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz
      Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.  Gün doğmadan neler doğar, hep birlikte bakıp göreceğiz.

    İlgili konular:

    TSK'dan Afrin'e yoğun topçu atışı
    Afrin'den Hatay Hudut Karakolu'na taciz ateşi
    TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurdu
    'TSK, Afrin kuşatması için hazır'
    ÖSO komutanı: Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz
    Etiketler:
    Sınır Güvenlik Gücü, YPG, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ameliyat masasındaki hayvanlar
    Ameliyat masasındaki hayvanlar
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam