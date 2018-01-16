Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı'daki cani yapmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile yapılacak ittifakın Kürt oylarını olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik eleştirilere “Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı” tepkisini gösterdi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Osmaniye'de yapılan miting sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarından bir kısım şöyle:

(Erdoğan ile görüşme) Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi. Detaylara girilmedi. Karşılıklı, iyi niyetle ortaya konmuş olan yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için şimdi buna katkı sağlayan ve paylaşan partilerin üçer kişilik birer komisyonla çalışmaların başlatılması tavsiye edildi.

'İMRALI CANİSİNDEN BÖYLE BİR ŞEY DUYDUNUZ MU?'

(MHP ile ittifakın Kürt oylarını olumsuz etkilemesi) MHP ile bir Cumhur ittifakı gerçekleştirdiğinizde Güneydoğu’daki vatandaşlarımızdan oy kaybına uğrarsınız diyorsunuz. Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden ‘Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar, benim taraftarlarım oy vermeyecek’ diye bir şey duydunuz mu?

(Hükümette birlikte yer alma) ‘Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ davranışı ahlaki olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz. Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz pazarlaması olmaz.

'HUKUKU KULLANMAK DOĞRU DEĞİL'

(Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı) Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak değerlendirmelerini yapıp tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil.

'O ŞUURSUZLUK BENİM ÜZERİMDE DENENMESİN'

(‘Devletin başına devlet gelecek sloganı’ tarih mi oldu yorumları) İsmimden dolayı bunu kullanıyorlarsa özeleştiri yapıyor örtülü tarzda. Yok tarihi kültürümüzden gelen bir söylemin manasını kavrayamayacak kadar bir şuursuz ise o şuursuzluğunu benim üzerimde denemesin. Demek ki kuzgun leşi bilmiyor. Devleti tanıyor da kuzgun leşi bilmiyor.

(Afrin ve ABD) Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Eğer bugünkü siyasi iktidar bu aşamaya gelmişse buna da tasarrufundan dolayı saygı duyarız. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler.

'SİBEL CAN'IN BİR ŞARKISI VAR…'

(MHP beklenenin üzerinde oy alırsa) Vallahi karşılaştığım yerde acıyarak yüzlerine bakarım. Ağzımdan söz çıkmaz. Tarih böyle, yıllar böyle gelmiş geçmiş. Bir şey de demem. Allah’a havale ediyorum onları. Ne istiyorsunuz MHP’den? MHP milletin kaderini belirleyecek yapıda bir siyasi kurumdur. Sibel Can’ın bir şarkısı var; kader bize eşit davranmadın gibi.

(CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma) Bizden ziyade CHP’nin yönetiminin düşünmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu Bey’e çok büyük bir görev düşüyor. Türkiye’nin tarihinde kapanmış yaraları kaşıyabilecek bir üslubu kullanan bir siyasetçi var ise onu gözden geçirmesi lazım.

BOZ'A TELEFON, HADİSE'YE HÜRMET

MHP Lideri Bahçeli, sohbet sırasında Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı. Konsere kalamadığı için üzüntülerini ileten Bahçeli, katkısından dolayı Boz ve Hadise’ye teşekkür etti. Bahçeli Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” dedi.