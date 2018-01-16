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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için geldiği Osmaniye'de yolda partililerce karşılandı.

    Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı'daki cani yapmadı

    © AA/ Menderes Özat
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile yapılacak ittifakın Kürt oylarını olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik eleştirilere “Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı” tepkisini gösterdi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Güven Yılmaz
    Bahçeli: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır
    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Osmaniye'de yapılan miting sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarından bir kısım şöyle:

    (Erdoğan ile görüşme) Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi. Detaylara girilmedi. Karşılıklı, iyi niyetle ortaya konmuş olan yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için şimdi buna katkı sağlayan ve paylaşan partilerin üçer kişilik birer komisyonla çalışmaların başlatılması tavsiye edildi.

    'İMRALI CANİSİNDEN BÖYLE BİR ŞEY DUYDUNUZ MU?'

    (MHP ile ittifakın Kürt oylarını olumsuz etkilemesi) MHP ile bir Cumhur ittifakı gerçekleştirdiğinizde Güneydoğu’daki vatandaşlarımızdan oy kaybına uğrarsınız diyorsunuz. Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden ‘Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar, benim taraftarlarım oy vermeyecek’ diye bir şey duydunuz mu?

    Veli Ağbaba
    © AA/ Selim Bostancı
    CHP'li Ağbaba: Sayın Bahçeli taşerondu şimdi Saray'ın kadrolusu oldu
    'AHLAKİ OLMAZ'

    (Hükümette birlikte yer alma) ‘Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ davranışı ahlaki olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz. Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz pazarlaması olmaz.

    'HUKUKU KULLANMAK DOĞRU DEĞİL'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Raşit Aydoğan
    Karamollaoğlu'ndan AYM tepkisi: Böyle hukuk olur mu?
    (Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı) Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak değerlendirmelerini yapıp tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil.

    'O ŞUURSUZLUK BENİM ÜZERİMDE DENENMESİN'

    (‘Devletin başına devlet gelecek sloganı’ tarih mi oldu yorumları) İsmimden dolayı bunu kullanıyorlarsa özeleştiri yapıyor örtülü tarzda. Yok tarihi kültürümüzden gelen bir söylemin manasını kavrayamayacak kadar bir şuursuz ise o şuursuzluğunu benim üzerimde denemesin. Demek ki kuzgun leşi bilmiyor. Devleti tanıyor da kuzgun leşi bilmiyor.

    ÖSO mensubu - Kurtlar Vadisi dizisinin ana karakteri Polat Alemdar'ın tişörtü
    © AA/ Emin Sansar
    'Afrin'e önce ÖSO girecek'
    'ABD 4000 TIR GETİRİYORSA BİZ DE 105'LİK OBÜSLERLE BİR YERDEN GİRELİM'

    (Afrin ve ABD) Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Eğer bugünkü siyasi iktidar bu aşamaya gelmişse buna da tasarrufundan dolayı saygı duyarız. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler.

    'SİBEL CAN'IN BİR ŞARKISI VAR…'

    (MHP beklenenin üzerinde oy alırsa) Vallahi karşılaştığım yerde acıyarak yüzlerine bakarım. Ağzımdan söz çıkmaz. Tarih böyle, yıllar böyle gelmiş geçmiş. Bir şey de demem. Allah’a havale ediyorum onları. Ne istiyorsunuz MHP’den? MHP milletin kaderini belirleyecek yapıda bir siyasi kurumdur. Sibel Can’ın bir şarkısı var; kader bize eşit davranmadın gibi.

    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    CHP, Kaftancıoğlu'nun arkasında: Geri adım yok
    'KEMAL BEY'İN GÖZDEN GEÇİRMESİ LAZIM'

    (CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma) Bizden ziyade CHP’nin yönetiminin düşünmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu Bey’e çok büyük bir görev düşüyor. Türkiye’nin tarihinde kapanmış yaraları kaşıyabilecek bir üslubu kullanan bir siyasetçi var ise onu gözden geçirmesi lazım.  

    BOZ'A TELEFON, HADİSE'YE HÜRMET

    MHP Lideri Bahçeli, sohbet sırasında Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı. Konsere kalamadığı için üzüntülerini ileten Bahçeli, katkısından dolayı Boz ve Hadise’ye teşekkür etti. Bahçeli Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” dedi.

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    Etiketler:
    AK Parti, MHP, Murat Boz, Hadise, Devlet Bahçeli, Osmaniye
    Topluluk kurallarıTartışma
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