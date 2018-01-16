Erdoğan, Vatikan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda bir iade-i ziyaret niteliği de taşıyacak.

Erdoğan ve Papa'nın görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs. Görüşmede ayrıca mülteci sorunu ekseninde Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alınacak.

Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Venezüella, Brezilya ve Paraguay'ın da arasında olduğu Latin Amerika ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirecek.