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    Canan Kaftancıoğlu

    HDP: Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı

    © AA/ Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Resim ona ait değilse bile vandallığa sahip çıkıyor
    Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kemalbay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

    Kemalbay, "O kadar büyük bir utanç ki, AKP grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu yuhalatılıyor. AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" diye konuştu.

    MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Kemalbay, "Bahçeli'nin partisinin anahtarını AKP'ye teslim etmesi şaşırtmıyor. Eğer AKP ile MHP, farklı siyasi yelpazelerde olsaydılar ittifaktan söz edebilirdik ama bunlar aynı kafada" dedi.

    'İŞÇİLER NEDEN KENDİSİNİ YAKIYOR?'

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
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    Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kemalbay, şunları ifade etti:

    "MESS'in verdiği zam, enflasyonun çok altında. Bir taraftan çok büyüyoruz diyen bir iktidar bunu neye dayanarak yapıyor. OHAL'e, faşizme, KHK'lere dayanarak yapıyor. Yüzde 11 büyümüş bu ülke. Peki neden işçiler kendisini yakıyor? Bizim mücadelemiz AKP-Saray rejiminin savaş ve sömürü politikalarına karşı durmaktır. Eğer bugün milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve partililerimiz bedel ödüyorsa bu mücadelenin bedelidir. Bize düşen bu mücadeleyi bir arada tutmaktır."

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    Etiketler:
    KHK, MHP, TBMM, MESS, AK Parti, CHP, HDP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Serpil Kemalbay, Canan Kaftancıoğlu, Türkiye
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