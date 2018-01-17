Deniz ulaşımına fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) bazı seferler iptal edildi.
BUDO'da bugün iptal edilen seferler şu şekilde:
- 07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 07:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Büyükçekmece) seferi
- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya) seferi
- 09:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:00 Bursa (Mudanya) — Armutlu (İhlas)
- 09:30 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) — Bursa (Mudanya) seferi
- 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya) seferi
İDO'da bugün iptal edilen
- 07:45 Bandırma — Yenikapı — Bostancı Deniz
- 07:50 Kadıkoy-Yenikapı — Bursa Deniz Otobüsü
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutluk — Yenikapı — Kadıköy Deniz Otobüsü
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)