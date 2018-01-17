Deniz ulaşımına fırtına engeli

Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) bazı seferler iptal edildi.

BUDO'da bugün iptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) — Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) — Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya) seferi

İDO'da bugün iptal edilen