Emrah Serbes davasında mahkeme heyeti duruşmayı beklemedi, bilirkişi raporu hazırlatıldı

İzmir'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı trafik kazası nedeniyle tutuklanan ve 22.5 yıla kadar hapsi istenen yazar Emrah Serbes'in yargılanacağı davada, mahkeme heyeti yeniden bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, Serbes'in asli kusurlu olduğu, diğer aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

© AA/ Cem Öksüz Savcıdan Emrah Serbes'in ehliyetine 3 yıl boyunca el konulsun talebi

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Mart'ta hakim karşısına çıkacak olan yazar Emrah Serbes davası henüz başlamadan, mahkeme heyeti süreci hızlandıracak bir adım attı.

Mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin bu girişiminin yargılamayı kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

SERBES'İN KUSURLARI TEK TEK SAYILDI

Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes'i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı.

Raporun sonuç bölümüne göre; Emrah Serbes gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere Serbes, aşırı hız yaparak aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı.

Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmayan Emrah Serbes, görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı, önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı.

Serbes, takip uzaklığını korumadı, önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu. Serbes'in bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.