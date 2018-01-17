AK Partili Yazıcı: Meclis'e ilk gelecek konu yerel yönetimler

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel yönetimlere ilişkin düzenlemenin yerel seçimlerden 1 yıl önce Meclis'ten geçme zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif önümüzdeki hafta Meclis'e gelir. Mart sonundan önce Meclis'ten geçişi sağlanır" dedi.

Yazıcı, parti genel merkezinde yapılan uyum komisyonun ilk toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uyum çalışmaları kapsamında parti genel merkezinde üst komisyon ve beş alt komisyon üyelerinin ilk toplantıyı yaptığını belirten Yazıcı, "İki saat, konuları, çalışmaları müzakere ettik. Çok yararlı bir çalışma oldu. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız heyeti kabul edecek. Orada da Cumhurbaşkanımızın bu çalışmalara ilişkin, görüş, öneri ve talimatlarını alacağız. Tempolu bir şekilde komisyonlar çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Henüz bir takvim belirleyemediklerini ancak komisyon üyelerinin takvimin belirlenmesinde zaruret olduğunun altını çizdiğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır. Çok geniş kapsamlı değil, biraz daha teknik. Bir örnek vereyim, biz seçilme yaşını 18'e indirdik. Yerel yönetimlerde aday olabilmek için anayasada öngörülmüş bir yaş sınırı yok ama Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nda, yerel yönetimlerde aday olabilmek için 25 yaş düzenlemesi var. Bu 18'e inecek. Dolayısıyla bu çalışmaların bir mekanik yönü var, bir de 16 Nisan 2017'de milletimizin oylamasıyla gerçekleştirilen, yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye sağladığı reform yönü var. Reformist bir çalışma olacak."

'KOMİSYON 35 KİŞİDEN OLUŞUYOR AMA GRUBUMUZ 316 KİŞİ'

© AA/ Fatih Aktaş AK Parti, seçim ittifakı komisyonu üyelerini belirledi

Oluşturulan komisyonların siyasi ekip olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Ama bu çalışma Türkiye'nin çalışmasıdır. Dolayısıyla hem diğer partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkiye toplumunun sosyal hayatı içerisinde var olan her kişi ve kesimle temas kurmak suretiyle sürdürülecek" dedi.

Kimden ne destek gelirse değerlendirileceğini belirten Yazıcı, "Örneğin, komisyon toplam 35 kişiden oluşuyor ama bizim grubumuz 316 kişi. Grubumuz da bu çalışmanın içinde. Biz bu çalışmayı 35 kişiye ihale ettik, diğerleri dışarıda seyirci diye bir pozisyonda değiliz. Herkes bu çalışmaya odaklanacak. En iyi yapılanmayı, düzenlemeyi hedefe koymak suretiyle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİN BİR ÖNERİSİ VARSA PAYLAŞIRLAR'

Yazıcı, muhalefetle şu ana kadar bir temas kurulup kurulmadığına yönelik bir soruya, "Muhalefetin önünde yapıyoruz, yani muhalefet partileri 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterecek olanlar var, onlar Cumhurbaşkanını değiştirmek istediklerine göre, Cumhurbaşkanıyla yürütme erkinin uyumu nasıl olacak? Herhalde bu konuda kafa yoruyorlar. Bir önerileri varsa, bir bakış açıları oluşmuş işe onu da herhalde paylaşırlar diye düşünüyorum. Ya da Meclis'e geldiği zaman paylaşırlar. Biz ayrıca bu çalışmayla alakalı bütün partilerle temas kuracağız diye bir şey yok" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'nin en önemli, en kıymetli, devrim niteliğinde bir projesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Dolayısıyla bunu sağlayan siyasi yapılardan bir tanesi de MHP'dir. Zaten deklare ettiler. Seçime doğru bu tutum ve davranışları devam edecek" dedi.

'İTTİFAKIN ALANI TÜRKİYE SINIRLARI KADAR GENİŞ'

İttifak komisyonunun oluşturulduğunu hatırlatan Yazıcı, "MHP ile AK Parti arasında işte bu komisyon aracılığıyla somut temas olacak. O temas çerçevesinde uyum çalışmalarına ilişkinde herhalde öneriler, katılımlar, katkı şeklinde konuşulur. Ona göre onu da revize ederiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "İttifak ile ilgili başka partilerin girmesi söz konusu olabilir mi, BBP gibi" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Ben geçen hafta da size söyledim. Milli birlik ittifakı dediğimiz bu ittifakın alanı daraltılmamış çerçevesi çizilip kapısı kapatılmamış. Bunun içerisinde olmak isteyen herkese açıktır. Bu ittifakın alanı Türkiye sınırları kadar geniştir. İçine de 80 milyonun gireceği kadar derinliği var, açık tutuyoruz."

Uyum paketinin kaç madde olacağına ilişkin Hayati Yazıcı, "Tahmini bir şey söylemeyeyim, beni mazur görün. Bazı teknik düzeltmeler var. Madde sayısı konusunda yanıltıcı beyanda bulunmayayım" diye konuştu.