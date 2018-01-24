Kayıt
19:48 24 Ocak 2018
Ankara-5°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Şimşek

    Şimşek, Sputnik'e konuştu: Soçi'deki kongreye büyük önem veriyoruz

    © REUTERS/ Ruben Sprich
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara'nın Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne büyük önem verdiğini ve Moskova'nın bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını ve güçlü bir Suriye'den yana olduğunu söyledi.

    Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Soçi'de toplanacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Rusya'nın çözüme yönelik çabalarına büyük önem veriyoruz. Bu çabalar nedeniyle müteşekkiriz" dedi.

    'SOÇİ'DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE MEYVELERİNİ VERDİ'

    Şimşek, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yaptığı üçlü zirvenin meyvelerini verdiğini belirterek "Biz, bu sürece ciddi biçimde bağlıyız ve bunu sürdürmek istiyoruz" vurgusu yaptı.

    'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEDİK'

    Afrin harekatının Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilişkili olduğunu ve Ankara'nın Kürt kardeşleriyle karşı karşıya gelmediğini söyleyen Şimşek şu ifadeleri kullandı:

    "Kürt kardeşlerimizle bir tartışmamız olmadı. Türkiye'nin kendi meşru kaygıları olduğu açık ve çünkü biz, YPG'yi on yıllardır Türkiye'yi terörize eden PKK'nın bir parçası olarak görüyoruz."

    'SURİYE'NİN BİR SANTİMETRESİNDE DAHİ GÖZÜMÜZ YOK'

    "Afrin sınırında 700 akın ve taarruz düzenleyip Afrin'den Türk topraklarına sızma yoluyla yürütülen büyük bir terör hareketliliği olduğunu gördük. Bu nedenle, Suriye'nin istila edilmesi söz konusu değil" diye devam eden Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Suriye topraklarının bir santimetresinin bile Türkiye'yi ilgilendirmediğinin altını çizdi.

    'GÜÇLÜ SURİYE'DEN YANAYIZ'

    Şimşek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve güçlü, istikrarlı, müreffeh bir Suriye görmek istediklerini, bunun ekonomi ve güvenlik açısından Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirtti.

     

    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Sputnik, Mehmet Şimşek, Davos
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nda çalışmalar başladı
    Karikatür
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam