Şimşek, Sputnik'e konuştu: Soçi'deki kongreye büyük önem veriyoruz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara'nın Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne büyük önem verdiğini ve Moskova'nın bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını ve güçlü bir Suriye'den yana olduğunu söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Soçi'de toplanacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Rusya'nın çözüme yönelik çabalarına büyük önem veriyoruz. Bu çabalar nedeniyle müteşekkiriz" dedi.

'SOÇİ'DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE MEYVELERİNİ VERDİ'

Şimşek, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yaptığı üçlü zirvenin meyvelerini verdiğini belirterek "Biz, bu sürece ciddi biçimde bağlıyız ve bunu sürdürmek istiyoruz" vurgusu yaptı.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEDİK'

Afrin harekatının Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilişkili olduğunu ve Ankara'nın Kürt kardeşleriyle karşı karşıya gelmediğini söyleyen Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kürt kardeşlerimizle bir tartışmamız olmadı. Türkiye'nin kendi meşru kaygıları olduğu açık ve çünkü biz, YPG'yi on yıllardır Türkiye'yi terörize eden PKK'nın bir parçası olarak görüyoruz."

'SURİYE'NİN BİR SANTİMETRESİNDE DAHİ GÖZÜMÜZ YOK'

"Afrin sınırında 700 akın ve taarruz düzenleyip Afrin'den Türk topraklarına sızma yoluyla yürütülen büyük bir terör hareketliliği olduğunu gördük. Bu nedenle, Suriye'nin istila edilmesi söz konusu değil" diye devam eden Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Suriye topraklarının bir santimetresinin bile Türkiye'yi ilgilendirmediğinin altını çizdi.

'GÜÇLÜ SURİYE'DEN YANAYIZ'

Şimşek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve güçlü, istikrarlı, müreffeh bir Suriye görmek istediklerini, bunun ekonomi ve güvenlik açısından Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirtti.