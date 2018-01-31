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    S-400

    ‘S-400 alımı konusunda bir tereddüt yok, Türkiye yoluna devam edecek’

    Sputnik
    Türkiye
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    Hüseyin Hayatsever
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    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, çeşitli ülkeleri S-400 hava savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmek için görüşmeler yaptığını açıklamasıyla ilgili konuşan Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Recai Berber, “Bu konuda tereddüt yok. Türkiye anlaşmayı yapmış durumda, yoluna devam edecek” dedi.

    S-400
    Sputnik
    ABD'den itiraf: Türkiye ve Katar'ı S-400 sistemlerinden vazgeçirmeye çalışıyoruz
    Emekli tümgeneral Beyazıt Karataş da “Türkiye öyle bir siyasi ve askeri ortamdan geçiyor ki S-400’lerin alınmaması için ABD’nin yapacağı hiçbir baskının Türkiye’de hem siyasi hem kamuoyu yönüyle itibarı kalmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rus savunma ve istihbarat şirketleriyle ilgili ABD yaptırımlarına ilişkin düzenlenen arka plan bilgilendirmesinde ABD’nin, Rus savunma şirketlerinin başka ülkelere ihracatını engellemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

    Telekonferans yöntemiyle düzenlenen bilgilendirmede gazetecilerin sorularını isminin açıklanmaması koşuluyla yanıtlayan yetkili, Türkiye’nin Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemleri alımı hakkındaki bir soru üzerine “Hassas diplomatik görüşmeler hakkında ayrıntıya giremem fakat sizi temin ederim ki Ruslar, ilerlediğini düşündükleri bir anlaşmanın aniden nasıl durduğunu, hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor” açıklamasını yaptı.

    Yetkili, Katar’ın Rusya’dan S-400 alımını önlemek için ABD’nin ne gibi adımlar atacağı sorusu üzerine “Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.

    'S-400 ALIMI KONUSUNDA BİR TEREDDÜT YOK'

    S-400 hava savunma füze sistemi
    © Sputnik/ Dmitry Vinogradov
    Katar: S-400 almak için Rusya ile görüşüyoruz
    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamaları konusunda Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, “Türkiye bu S-400 anlaşmasına girerken bütün müttefikleriyle görüşerek belli bir aşamaya geldikten sonra karar verdi. Dolayısıyla bu işin, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle, ABD müttefikliğiyle çelişmeyeceğini biliyoruz. Burada Rusya ile Türkiye arasında teknoloji transferi de söz konusu. Dolaysıyla müttefiklerin ya da NATO’nun buna karşı çıkması söz konusu olamaz” dedi.

     “ABD’de şu anda Dışişleri’nden farklı, Pentagon’dan farklı, Başkan’dan farklı mesajlar veriliyor kamuoyuna” diyen Berber, “Dolayısıyla bu verilen mesajların hangisi gerçekten ABD’nin iradesini ve yönetimin kararını yansıtıyor, bunu dünya kamuoyu da biz de takip edemiyoruz açıkçası. Bu açıklama ABD yönetimini ne kadar bağlıyor, bu konuda tereddütlerimiz var. Bu açıklama koordinasyon olmadan yapılmış gibi geliyor bana. Çünkü bu konulardaki görüşler hem Türkiye açısından hem NATO açısından rayına girmiş durumda. S-400 alımı konusunda bir tereddüt yok. Türkiye bunu almaya karar vermiş, anlaşmayı yapmış durumda, yoluna devam edecek. ABD Dışişleri’nin böyle bir açıklama yapmasının Türkiye’yi bağlayacak bir yanı yok zaten” diye konuştu.

    'TÜRKİYE S-400’LERLE İLGİLİ UZUN SÜREÇLERDEN GEÇEN BİR DEĞERLENDİRME YAPTI'

    S-400 Triumph air defense system during Victory military parade in Moscow
    © Sputnik/ Alexandre Vilf
    Rusya: ABD’nin olası yaptırımları Türkiye’ye S-400 sevkiyatını etkilemez
    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarını Sputnik’e yorumlayan emekli tümgeneral Beyazıt Karataş ise Türkiye’nin Çin’den uzun menzilli hava savunma sistemleri tedarik etme kararının ardından da bu anlaşmaya karşı ‘kulis’ yaptığını ifade ederek “Sonunda Çin’den bu hava savunma sistemi alınamadı. Fakat şimdi S-400’lerle ilgili politik ortam tamamen farklı ve şu anda Türkiye bütün tezlerinde ABD’ye karşı daha iyi bir konumda. ABD, Türkiye’nin uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemleri alması konusunda devamlı engel çıkarttı. Fakat Rusya’yla S-400 alımına gelen süreçte Türkiye, NATO’dan ayrı, kendi milli olarak kullanabileceği S-400’lerle ilgili kararı verirken aslında çok uzun süreçlerden geçen bir değerlendirme yaptı” diye konuştu.

    'ABD SİLAH LOBİLERİ HER TÜRLÜ KULİSİ YAPMAYA ÇALIŞACAKTIR'

    2013’te Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili düzenlediği ihaleyi Çin’in savunma şirketi CPMIEC kazanmış, Kasım 2015’te Türkiye bu ihaleyi iptal etmişti. “ABD şu anda, NATO’yu da kullanarak Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini almaması için geçmişte olduğu gibi her türlü baskıyı yapıyor” diyen Karataş, şöyle konuştu:

    “PKK’ya uçaklar dolusu silah veren, ‘benim kara ordumdur’ diyen ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler konusunda ne yapabileceğini ben de merak ediyorum. Ne yapabilir; bazı mali ve ekonomik konularda ambargolar uygulamaya çalışabilir. Benim şahsi görüşüm; Türkiye siyasi karar olarak bunun arkasında durursa bunların hiçbirisinin önemi yok. S-400’ler Türkiye’ye teslim edilene kadar ABD’deki silah lobisi buna engel olmaya çalışacaktır. ‘S-400’ler Türkiye’ye gelmeden bu iş bitti demiyoruz’ diyorlar. Yani her türlü kulisi, baskıyı yapmaya çalışacaklar. Silah lobilerinin yurt dışında da Türkiye’de de bağlantıları var. Tanıdıkları vasıtasıyla bu sistemlerin alınmaması için baskı uyguluyorlar.”

    'TÜRKİYE’NİN KARARINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

    Moskova Zafer Günü S-400
    © AP Photo/ Ivan Sekretarev
    Rus senatör: Suriye, Irak ve Mısır S-400 sistemleri alabilir
    ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımını engelleyebileceğini düşünmediğini ifade eden Karataş, “Türkiye öyle bir siyasi ve askeri ortamdan geçiyor ki S-400’lerin alınmaması için ABD’nin yapacağı hiçbir baskının Türkiye’de hem siyasi hem kamuoyu yönüyle itibarı kalmadığını düşünüyorum. Çünkü Amerikan karşıtlığı, NATO karşıtlığı Türkiye’de şu an yüzde 85 düzeyinde. Kamuoyunun özellikle bu ortamda Afrin harekatı ve devamında gelecek Suriye’deki muhtemel diğer harekatlar dolayısıyla ABD’yle ilişkilerin düzelmeyeceği dikkate alındığında Türkiye’nin teslimatta olsun, anlaşmanın diğer unsurların uygulanması konusunda olsun kararını değiştirmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

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    Etiketler:
    S-400 Füze Savunma Sistemleri, AK Parti, Recai Berber, Beyazıt Karataş, ABD, Rusya, Türkiye
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