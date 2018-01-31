‘S-400 alımı konusunda bir tereddüt yok, Türkiye yoluna devam edecek’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rus savunma ve istihbarat şirketleriyle ilgili ABD yaptırımlarına ilişkin düzenlenen arka plan bilgilendirmesinde ABD’nin, Rus savunma şirketlerinin başka ülkelere ihracatını engellemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.
Telekonferans yöntemiyle düzenlenen bilgilendirmede gazetecilerin sorularını isminin açıklanmaması koşuluyla yanıtlayan yetkili, Türkiye’nin Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemleri alımı hakkındaki bir soru üzerine “Hassas diplomatik görüşmeler hakkında ayrıntıya giremem fakat sizi temin ederim ki Ruslar, ilerlediğini düşündükleri bir anlaşmanın aniden nasıl durduğunu, hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor” açıklamasını yaptı.
Yetkili, Katar’ın Rusya’dan S-400 alımını önlemek için ABD’nin ne gibi adımlar atacağı sorusu üzerine “Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.
'S-400 ALIMI KONUSUNDA BİR TEREDDÜT YOK'
“ABD’de şu anda Dışişleri’nden farklı, Pentagon’dan farklı, Başkan’dan farklı mesajlar veriliyor kamuoyuna” diyen Berber, “Dolayısıyla bu verilen mesajların hangisi gerçekten ABD’nin iradesini ve yönetimin kararını yansıtıyor, bunu dünya kamuoyu da biz de takip edemiyoruz açıkçası. Bu açıklama ABD yönetimini ne kadar bağlıyor, bu konuda tereddütlerimiz var. Bu açıklama koordinasyon olmadan yapılmış gibi geliyor bana. Çünkü bu konulardaki görüşler hem Türkiye açısından hem NATO açısından rayına girmiş durumda. S-400 alımı konusunda bir tereddüt yok. Türkiye bunu almaya karar vermiş, anlaşmayı yapmış durumda, yoluna devam edecek. ABD Dışişleri’nin böyle bir açıklama yapmasının Türkiye’yi bağlayacak bir yanı yok zaten” diye konuştu.
'TÜRKİYE S-400’LERLE İLGİLİ UZUN SÜREÇLERDEN GEÇEN BİR DEĞERLENDİRME YAPTI'
'ABD SİLAH LOBİLERİ HER TÜRLÜ KULİSİ YAPMAYA ÇALIŞACAKTIR'
2013’te Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili düzenlediği ihaleyi Çin’in savunma şirketi CPMIEC kazanmış, Kasım 2015’te Türkiye bu ihaleyi iptal etmişti. “ABD şu anda, NATO’yu da kullanarak Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini almaması için geçmişte olduğu gibi her türlü baskıyı yapıyor” diyen Karataş, şöyle konuştu:
“PKK’ya uçaklar dolusu silah veren, ‘benim kara ordumdur’ diyen ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler konusunda ne yapabileceğini ben de merak ediyorum. Ne yapabilir; bazı mali ve ekonomik konularda ambargolar uygulamaya çalışabilir. Benim şahsi görüşüm; Türkiye siyasi karar olarak bunun arkasında durursa bunların hiçbirisinin önemi yok. S-400’ler Türkiye’ye teslim edilene kadar ABD’deki silah lobisi buna engel olmaya çalışacaktır. ‘S-400’ler Türkiye’ye gelmeden bu iş bitti demiyoruz’ diyorlar. Yani her türlü kulisi, baskıyı yapmaya çalışacaklar. Silah lobilerinin yurt dışında da Türkiye’de de bağlantıları var. Tanıdıkları vasıtasıyla bu sistemlerin alınmaması için baskı uyguluyorlar.”
'TÜRKİYE’NİN KARARINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
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