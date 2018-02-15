Türk halkında ABD'ye olumlu bakış dibe vurdu

Aydınlık'ın haberine göre, "Türkiye Yeni Bir Milliyetçilik Deneyimi mi Yaşıyor?" başlıklı raporda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Türkler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı, gündemi ve vizyonu konusunda derin bir bölünme olduğu belirlendi.

CAP'in anketine katılan Türkler'in yarısına yakını, ülke ekonomisinin geldiği durum ve Erdoğan'ın genel yönetiminin yanısıra, hükümetin darbe girişimine verdiği yanıttan hoşnutsuzluk dile getirdi. Geri kalan yarı kesim ise bunun tersi yönde görüş bildirdi.

'KENDİ BAŞINA HAREKET ETME' YAKLAŞIMI YAYGINLAŞIYOR

Rapora göre, Türk halkı ABD ve Avrupa'ya karşı genel anlamda derin bir şüphecilik ve güvensizlik besliyor. Rapordaki ilginç bulgulardan biri de, Türkler arasında giderek yaygınlaşan "daha içe dönük, kendi başına hareket etme" yaklaşımının yanında, birçok kişinin demokratik değerlere bağlılık vurgusu da yapması. Raporda, bu birbiriyle çelişiyor görünen yaklaşımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışta yaşanan keskin bölünmelerin, Türk siyasetindeki gergin havanın daha yıllarca devam edeceğinin göstergesi olduğu değerlendirmesine yer veriliyor.

'ABD'YE OLUMLU BAKIŞ YÜZDE 10'

Türk halkını birleştiren bir husus da, Batı ve dış güçlere karşı duyulan derin şüphe.

Türklerin sadece yüzde 10'u Amerika'ya olumlu bakarken, yüzde 83'lük kesimse olumsuz görüşe sahip. HDP seçmenleri, üniversite mezunu ve yüksek gelirli Türkler, Amerika'ya karşı yüzde 15 ya da üzeri seviyede olumlu değerlendirmede bulunan tek grup.

"Amerikan halkına" olumlu bakanların oranı da bunlardan pek yüksek değil. Türklerin sadece yüzde 18'i Amerikalılara karşı olumlu görüş dile getirdi. Avrupa hakkında da Türklerin sadece yüzde 21'i olumlu düşünüyor.

"Türkiye ABD'ye daha fazla karşı koymalı" diyenlerin oranı da yüzde 46 olarak tespit edilirken, "ABD'yle müttefikliği korumak için daha fazlasını yapmalı" diyenler yüzde 37'de kaldı.

'EN FAZLA OLUMLU BAKILAN DIŞ GÜÇ RUSYA'

Ankette Almanya'ya olumlu bakış yüzde 18, NATO'ya yüzde 24 olarak belirlendi. Hristiyanlara yüzde 25, Yahudilere yüzde 16, Suriyeli sığınmacılara yüzde 15 olarak tespit edildi. Rusya'ya olumlu bakış da yüzde 28 olarak çıkmasına karşın, Rusya, ankette ölçülen, Türk olmayan bir ülke ya da gruba en yüksek seviyede olumlu bakılan ülke oldu.

TÜRKİYE LAİK BİR DEVLET OLMALI DİYENLER YÜZDE 70

Ankette ayrıca katılımcılara Türk milliyetçiliği öğeleriyle alakalı bazı sorular yöneltildi. Bu sorular ve "katılıyorum" diyenlerin oranı şöyle sıralanıyor: