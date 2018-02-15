Türk halkında ABD'ye olumlu bakış dibe vurdu

Aydınlık'ın haberine göre, "Türkiye Yeni Bir Milliyetçilik Deneyimi mi Yaşıyor?" başlıklı raporda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Türkler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı, gündemi ve vizyonu konusunda derin bir bölünme olduğu belirlendi.
'KENDİ BAŞINA HAREKET ETME' YAKLAŞIMI YAYGINLAŞIYOR
Rapora göre, Türk halkı ABD ve Avrupa'ya karşı genel anlamda derin bir şüphecilik ve güvensizlik besliyor. Rapordaki ilginç bulgulardan biri de, Türkler arasında giderek yaygınlaşan "daha içe dönük, kendi başına hareket etme" yaklaşımının yanında, birçok kişinin demokratik değerlere bağlılık vurgusu da yapması. Raporda, bu birbiriyle çelişiyor görünen yaklaşımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışta yaşanan keskin bölünmelerin, Türk siyasetindeki gergin havanın daha yıllarca devam edeceğinin göstergesi olduğu değerlendirmesine yer veriliyor.
'ABD'YE OLUMLU BAKIŞ YÜZDE 10'
Türk halkını birleştiren bir husus da, Batı ve dış güçlere karşı duyulan derin şüphe.
Türklerin sadece yüzde 10'u Amerika'ya olumlu bakarken, yüzde 83'lük kesimse olumsuz görüşe sahip. HDP seçmenleri, üniversite mezunu ve yüksek gelirli Türkler, Amerika'ya karşı yüzde 15 ya da üzeri seviyede olumlu değerlendirmede bulunan tek grup.
"Türkiye ABD'ye daha fazla karşı koymalı" diyenlerin oranı da yüzde 46 olarak tespit edilirken, "ABD'yle müttefikliği korumak için daha fazlasını yapmalı" diyenler yüzde 37'de kaldı.
'EN FAZLA OLUMLU BAKILAN DIŞ GÜÇ RUSYA'
Ankette Almanya'ya olumlu bakış yüzde 18, NATO'ya yüzde 24 olarak belirlendi. Hristiyanlara yüzde 25, Yahudilere yüzde 16, Suriyeli sığınmacılara yüzde 15 olarak tespit edildi. Rusya'ya olumlu bakış da yüzde 28 olarak çıkmasına karşın, Rusya, ankette ölçülen, Türk olmayan bir ülke ya da gruba en yüksek seviyede olumlu bakılan ülke oldu.
TÜRKİYE LAİK BİR DEVLET OLMALI DİYENLER YÜZDE 70
Ankette ayrıca katılımcılara Türk milliyetçiliği öğeleriyle alakalı bazı sorular yöneltildi. Bu sorular ve "katılıyorum" diyenlerin oranı şöyle sıralanıyor:
- "Türkiye kendi askeri ve sanayi ürünlerini kendi üretmeli ve diğer ülkelere bel bağlamaktan kaçınmalı: Yüzde 88,
- Küresel ekonomik ve siyasi elitler Türkiye üzerinde çok fazla güce sahip ve buna direnç gösterilmeli: Yüzde 84,
- İslam benim hayatımda merkezi bir rol oynuyor ve Türk kimliğim açısından çok önemli: Yüzde 80,
- Türkiye diğer ülkelerden gelen sığınmacılara çok fazla zaman ve kaynak aktarıyor ve kendi vatandaşlarına daha fazla odaklanmalı: Yüzde 78,
- Türkiye Müslüman dünyanın doğal bir lideri: Yüzde 72,
- Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi demokratik haklar hayati önemdedir ve bunlar hiçbir sebeple feda edilmemelidir: Yüzde 70,
- Türkiye, tüm dini geçmişe sahip kişilerin kendi ibadetlerini yerine getirme haklarına saygı gösteren laik bir devlet olmalıdır: Yüzde 70,
- Erdoğan gibi güçlü bir lider Türkiye'nin çıkarlarını korumak için gerekli ve ülkenin emniyeti ve refahını muhafaza etmesi için gereken herşeyi yapmakta özgür olmalı: Yüzde 55,
- Atatürk'ün Türkiye'da ilk hayata geçirdiği siyasi reformlar saldırı altında: Yüzde 54,
- Erdoğan yönetimindeki Türkiye, Atatürk'ün güçlü ve bağımsız bir ulus idealini yerine getiriyor: Yüzde 51,
- Türkiye'deki göçmenler ve sığınmacıların Türk toplumuna yapabilecekleri çok katkılar var ve desteğimizi hakediyorlar: Yüzde 49."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)