Rusya Vatan Savunucuları Günü Ankara’da kutlandı

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlanıyor 12

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Ankara’da mukim diplomatik misyonları temsilcileri ile askeri ataşeleri katıldı.

Rusya ve Türkiye Milli marşlarının okunmasının ardından başlayan resepsiyon, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ve eşi ile Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrey Dovger ve eşi pasta kesti.