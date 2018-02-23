Rusya Vatan Savunucuları Günü Ankara’da kutlandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Ankara’da mukim diplomatik misyonları temsilcileri ile askeri ataşeleri katıldı.
© Sputnik/ Evgeny Biyatov
Rusya ve Türkiye Milli marşlarının okunmasının ardından başlayan resepsiyon, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ve eşi ile Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrey Dovger ve eşi pasta kesti.
© Sputnik/ Hüseyin Hayatsever
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