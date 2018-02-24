Kayıt
23:22 24 Şubat 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO

    Sefer görev emri: Zorunlu askerlikten sonra savaş durumunda tekrar askere çağrılmak

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1128

    Erdoğan'ın Suriye için sözünü ettiği sefer görev emri 41 yaşına dek erkeklerin zorunlu askerlik yaptıkları halde savaş durumunda tekrar askere çağrılması anlamına geliyor. Sefer görev emrinin gelip gelmediği e-devletten sorgulanabiliyor. Sorgulama yüzünden e-devlet çöktü.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Spor Kompleksinde düzenlenen partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.
    © AA/
    Erdoğan'dan ABD'ye Afrin tepkisi: Sivilleri vurmak sizin kanınızda var
    AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Eğitimli kadrolarımızı Afrin'e gönderiyoruz, sefer görev emri olanlar hazır olsun'' açıklamasının ardından e-devlet sitesi çöktü. 

    Milli Savunma Bakanlığı sitesine girenler personel görev emri sorgulaması yaptığında ''Sistemde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle işleminiz tamamlanamadı'' diyen hata yazısıyla karşılaştı.

    Bu ilgi 'sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır' sorusunu da beraberinde getirdi.

    SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

    Sefer görev emri, zorunlu askerlik yapan erkeklerin, sonradan bir savaş veya seferberlik durumunda askere çağırılması anlamına geliyor.

    NASIL SORGULANIR?

    Sefer görev emirleri e-devletteki bu bağlantıdan sorgulanabiliyor: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Bu ülke yol geçen hanı değildir
    ORADA YAZAN ASKERİ BİRLİĞE TESLİM OLMALARI GEREKİYOR

    Sefer görev emri olanların seferberlik durumunda orada yazan askeri birliğe teslim olması gerekiyor. Çağrıya uymayanlar yakalanıp birliklere teslim ediliyor.

    ÇAĞRIYA UYMAYANLAR KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLİYOR

    BBC Türkçe'nin haberine göre Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde "Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidir. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir" deniliyor.

    Meral Akşener
    © AA/ Fatih Aktaş
    Akşener: Erdoğan, savaşla müdahale farkını bilmiyor
    İKİ AY ERTELEME İÇİN GEREKEN ŞART

    Çağrılan kişinin çalıştığı şirket seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlardan biriyse ve o kişinin yaptığı iş kritik öneme sahipse, çağrı iki aylığına ertelenebiliyor. Fakat iki ay sonra kişinin teslim olması gerekiyor. 

    Diğer işyerlerinde çalışanların ise böyle bir imkanı bulunmuyor.

    YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR VE ÇİFTE VATANDAŞLARA ÖZEL MUAMELE

    Yurtdışında yaşayıp sefer görev emri alanlar, konsolosluklara oturma izni ibraz ederek emre uymama hakkına sahip. Çifte vatandaşlara ise sefer görev emri verilmiyor.

    41 YAŞINA DEK KAPSIYOR

    Sefer görev emri 41 yaşına kadar olan erkeklere verilebiliyor.

    Etiketler:
    sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır, e-devlet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Vatan Savunucuları Günü
    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlanıyor
    Karikatür
    'Trump'ın askeri hırsları 'obezite' ve 'uyuşturucu' engeline takılacak'
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam