Sefer görev emri: Zorunlu askerlikten sonra savaş durumunda tekrar askere çağrılmak

Erdoğan'ın Suriye için sözünü ettiği sefer görev emri 41 yaşına dek erkeklerin zorunlu askerlik yaptıkları halde savaş durumunda tekrar askere çağrılması anlamına geliyor. Sefer görev emrinin gelip gelmediği e-devletten sorgulanabiliyor. Sorgulama yüzünden e-devlet çöktü.

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Eğitimli kadrolarımızı Afrin'e gönderiyoruz, sefer görev emri olanlar hazır olsun'' açıklamasının ardından e-devlet sitesi çöktü.

Milli Savunma Bakanlığı sitesine girenler personel görev emri sorgulaması yaptığında ''Sistemde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle işleminiz tamamlanamadı'' diyen hata yazısıyla karşılaştı.

Erdoğan'ın Afrin için sefer görev emri açıklamasının ardından e-devlet sitesi çöktü, Milli Savunma Bakanlığı sitesine girenler personel görev emri sorgulaması yaptığında 'teknik aksaklık' yazısıyla karşılaştıhttps://t.co/gKG4NQGnYl pic.twitter.com/Gjumkr6N1C — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2018

Bu ilgi 'sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır' sorusunu da beraberinde getirdi.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, zorunlu askerlik yapan erkeklerin, sonradan bir savaş veya seferberlik durumunda askere çağırılması anlamına geliyor.

NASIL SORGULANIR?

Sefer görev emirleri e-devletteki bu bağlantıdan sorgulanabiliyor: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bu ülke yol geçen hanı değildir

Sefer görev emri olanların seferberlik durumunda orada yazan askeri birliğe teslim olması gerekiyor. Çağrıya uymayanlar yakalanıp birliklere teslim ediliyor.

ÇAĞRIYA UYMAYANLAR KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde "Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidir. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir" deniliyor.

Çağrılan kişinin çalıştığı şirket seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlardan biriyse ve o kişinin yaptığı iş kritik öneme sahipse, çağrı iki aylığına ertelenebiliyor. Fakat iki ay sonra kişinin teslim olması gerekiyor.

Diğer işyerlerinde çalışanların ise böyle bir imkanı bulunmuyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR VE ÇİFTE VATANDAŞLARA ÖZEL MUAMELE

Yurtdışında yaşayıp sefer görev emri alanlar, konsolosluklara oturma izni ibraz ederek emre uymama hakkına sahip. Çifte vatandaşlara ise sefer görev emri verilmiyor.

41 YAŞINA DEK KAPSIYOR

Sefer görev emri 41 yaşına kadar olan erkeklere verilebiliyor.