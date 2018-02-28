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    Öztürk Yılmaz

    CHP'li Yılmaz'dan hükümete Müslim sorusu: Niye tutuklamadınız?

    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 28 Şubat 2015'teki MGK'da PYD'nin terör örgütü olarak tanımlamasına rağmen partinin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye geldiğini söyledi ve "O zaman neden tutuklanmıyor?" diye sordu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Çavuşoğlu: Salih Müslim'in ensesindeyiz, bundan sonra ona rahat hayat yok
    Eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Prag'da 2 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili bir açıklamada ana muhalefetten geldi. CHP'li Yılmaz, Başbakan Yıldırım'ın  28 Şubat 2015'teki Milli Güvenlik Kurulu'yla (MGK) ilgili açıklamalarını hatırlattı.

    'KARARI DOĞRU BULMUYORUZ'

    Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Yılmaz sözlerinin devamında şunları söyledi:

    “Başbakan, PYD’nin 28 Şubat 2015 tarihinde MGK kararı ile terör örgütü olarak tanımlandığını söylüyor ama dört ay sonra Müslim Türkiye’ye geliyor. O zaman neden tutuklanmıyor? Burada bir tutarsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Biz Çekya’nın bu kararını doğru bulmuyoruz. Müslim’in iade edilmesi için her türlü uluslararası sözleşme olduğunu söyleyebiliriz, her ne kadar hükümet vaktiyle ikili seviyede bazı şeyleri tam yapmasa da. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke ama Çekya ile ikili anlaşması yok, iade AB sözleşmesine göre talep ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizlerin açıklamalarından sonra trafik hızlandı ve Müslim 11 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’nın Kırmızı Bülteni’ne dahil edildi. Interpol konusunda da, PYD terör örgütü başı olduğu bilinmesine rağmen sonradan müracaat yapıldı. Vaktiyle yapılması gereken şeyler çok geç yapıldı.

    PYD'nin eşbaşkanlar danışmanı ve aynı zamanda yöneticilerinden olan Siyanek Dibo,
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    PYD: Salih Müslim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
    'ÇEK MAHKEME SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMSAI ENTERESAN'

    Bugün (dün) Çek mahkeme sözcüsünün yaptığı açıklama enteresan. Avukatının, Müslim’in AB topraklarında kalacağına ve davalara katılacağına söz verdiğini söylüyor. Bir nevi şartlı tahliye. Türkiye’nin iade talebinin devam edebileceğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bu fiiliyatta bir anlam ifade etmeyecek, bir şekilde Müslim kaçacak, gidecek. Biz Müslim’in bütün eksikliklere rağmen iadesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Terörle mücadelenin amasız, fakatsız, işbirliği ile mümkün olduğunu söylüyoruz. Bu, Türkiye’nin caydırıcılığının ve gücünün zayıfladığını da gösteriyor. Bu muameleyi ABD, Almanya veya İngiltere’de terör listesinde olan bir kişiyle ilgili yapabilirler miydi? Ama Türkiye’ye yapılıyor.” 

    YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

    Başbakan Yıldırım, dün yapılan AK Parti grup toplantısında şunları söylemişti:

    "Hükümet PYD'yi YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. Bununla da kalmamışız. 19 EKim 2016'da MGK Siyaset belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz. Mücadele amansız bir şekilde devam etmiş. Bunların terör örgütleri olduğunu dünyaya biz ilan ettik. Gel gör ki CHP'liler duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü kabul etmiyor bunu biliyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet partisine ne oluyor da aynı ağızdan konuşuyor."

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    Etiketler:
    PYD, CHP, Öztürk Yılmaz, Binali Yıldırım, Salih Müslim, Çekya, Prag, Türkiye
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